16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

Ты просто космос: что покупают самарцы к юбилею Дня космонавтики

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 177
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

День космонавтики в этом году отмечает 65-летие. Для многих это не просто дата в календаре, а повод вновь вспомнить эпоху больших открытий. В Самаре за последний год заметно вырос интерес к предметам на тему космонавтики - от марок и книг до коллекционных фигурок и моделей ракет. На Авито часть таких находок можно купить выгоднее в рамках распродажи "Хватамба" - это удобный момент, чтобы пополнить коллекцию или подобрать необычный подарок. Эксперты платформы сообщили, как выбирать такие вещи на Авито, чтобы покупка была не случайной, а действительно ценной.

Марки: маленький формат большой истории

В марте 2026 года к продажам марок, посвященных космосу, в Самаре заметен стабильный интерес по сравнению с мартом 2025. Чаще всего покупатели выбирают именно ретро-выпуски - такие серии ценятся за эстетику и связь с историей.

Марки сегодня все чаще покупают не только коллекционеры, но и те, кто просто хочет собрать красивую подборку или найти необычный подарок. Особенно востребованы наборы и серии: они выглядят цельно и воспринимаются как готовая коллекция.

Чтобы покупка была удачной, стоит внимательно смотреть на состояние: заломы и потертости сильно снижают ценность. А если марки продаются в альбоме или в тематической подборке, это почти всегда плюс - такие лоты охотнее покупают и чаще сохраняют "в коллекцию", а не просто на память.

На Авито в регионе можно найти самые разные марки с тематикой космоса, которые продаются как поштучно, так и целыми наборами. Например, большой альбом с марками разных стран по космической тематике обойдется в 2600 рублей.

Книги о космосе: тренд на умные подарки

По данным Авито, в марте 2026 года продажи книг на тему космонавтики в Самаре выросли в 2 раза по сравнению с мартом 2025. Пользуются популярностью как современные издания, так и винтажные советские книги, посвященные этой теме.

Старые издания ценятся еще и за атмосферу: оформление, иллюстрации и стиль подачи делают их почти коллекционными предметами. А детские книги о космосе остаются одной из самых увлекательных тем - они развивают воображение и учат мечтать. 

При выборе винтажных книг важно обращать внимание на детали: сохранность обложки, наличие страниц, качество переплета. Если книга в хорошем состоянии, она может стать не просто чтением, а частью домашней библиотеки.

На Авито в Самаре представлен широкий выбор книг о космосе, например, набор из трех детских книг о звездах и планетах с картинками за 350 рублей поможет вовлечь ребенка еще сильнее.

Если рассматривать советские книги, то на платформе в регионе можно найти, например, объявление о продаже книги Л. М. Мухина издания 1987 года о мире астрономии, стоимость которой составляет 387 рублей.

Фигурки и модели ракет: космос в интерьере

Коллекционные модели, фигурки и игрушки с тематикой космоса тоже уверенно набирают популярность. В марте 2026 года их продажи в Самаре выросли на 33%  по сравнению с мартом прошлого года.

Такие вещи все чаще покупают не как игрушки, а как предметы интерьера - для рабочего стола, полки или коллекции. Особенно ценятся модели в коробке или с комплектом деталей: чем лучше сохранность и полнее набор, тем выше интерес со стороны покупателей.

Перед покупкой стоит уточнить материал и состояние: мелкие сколы и потерянные элементы часто незаметны на фото, но критичны для коллекционной вещи.

Также на платформе представлено множество вариантов светильников, конструкторов и других современных объектов в виде ракет, планет и других элементов космической тематики. Среди подобных предметов на платформе можно найти две модели советских ракет из цельного алюминия за 5000 рублей. Для коллекционеров такой экземпляр будет весьма интересен.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3