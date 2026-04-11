Ты просто космос: что покупают самарцы к юбилею Дня космонавтики

День космонавтики в этом году отмечает 65-летие. Для многих это не просто дата в календаре, а повод вновь вспомнить эпоху больших открытий. В Самаре за последний год заметно вырос интерес к предметам на тему космонавтики - от марок и книг до коллекционных фигурок и моделей ракет. На Авито часть таких находок можно купить выгоднее в рамках распродажи "Хватамба" - это удобный момент, чтобы пополнить коллекцию или подобрать необычный подарок. Эксперты платформы сообщили, как выбирать такие вещи на Авито, чтобы покупка была не случайной, а действительно ценной.
Марки: маленький формат большой истории
В марте 2026 года к продажам марок, посвященных космосу, в Самаре заметен стабильный интерес по сравнению с мартом 2025. Чаще всего покупатели выбирают именно ретро-выпуски - такие серии ценятся за эстетику и связь с историей.
Марки сегодня все чаще покупают не только коллекционеры, но и те, кто просто хочет собрать красивую подборку или найти необычный подарок. Особенно востребованы наборы и серии: они выглядят цельно и воспринимаются как готовая коллекция.
Чтобы покупка была удачной, стоит внимательно смотреть на состояние: заломы и потертости сильно снижают ценность. А если марки продаются в альбоме или в тематической подборке, это почти всегда плюс - такие лоты охотнее покупают и чаще сохраняют "в коллекцию", а не просто на память.
На Авито в регионе можно найти самые разные марки с тематикой космоса, которые продаются как поштучно, так и целыми наборами. Например, большой альбом с марками разных стран по космической тематике обойдется в 2600 рублей.
Книги о космосе: тренд на умные подарки
По данным Авито, в марте 2026 года продажи книг на тему космонавтики в Самаре выросли в 2 раза по сравнению с мартом 2025. Пользуются популярностью как современные издания, так и винтажные советские книги, посвященные этой теме.
Старые издания ценятся еще и за атмосферу: оформление, иллюстрации и стиль подачи делают их почти коллекционными предметами. А детские книги о космосе остаются одной из самых увлекательных тем - они развивают воображение и учат мечтать.
При выборе винтажных книг важно обращать внимание на детали: сохранность обложки, наличие страниц, качество переплета. Если книга в хорошем состоянии, она может стать не просто чтением, а частью домашней библиотеки.
На Авито в Самаре представлен широкий выбор книг о космосе, например, набор из трех детских книг о звездах и планетах с картинками за 350 рублей поможет вовлечь ребенка еще сильнее.
Если рассматривать советские книги, то на платформе в регионе можно найти, например, объявление о продаже книги Л. М. Мухина издания 1987 года о мире астрономии, стоимость которой составляет 387 рублей.
Фигурки и модели ракет: космос в интерьере
Коллекционные модели, фигурки и игрушки с тематикой космоса тоже уверенно набирают популярность. В марте 2026 года их продажи в Самаре выросли на 33% по сравнению с мартом прошлого года.
Такие вещи все чаще покупают не как игрушки, а как предметы интерьера - для рабочего стола, полки или коллекции. Особенно ценятся модели в коробке или с комплектом деталей: чем лучше сохранность и полнее набор, тем выше интерес со стороны покупателей.
Перед покупкой стоит уточнить материал и состояние: мелкие сколы и потерянные элементы часто незаметны на фото, но критичны для коллекционной вещи.
Также на платформе представлено множество вариантов светильников, конструкторов и других современных объектов в виде ракет, планет и других элементов космической тематики. Среди подобных предметов на платформе можно найти две модели советских ракет из цельного алюминия за 5000 рублей. Для коллекционеров такой экземпляр будет весьма интересен.
Последние комментарии
