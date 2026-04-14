На полуострове Копылово подтоплены дачные участки

В Самарской области, по информации Росводресурсов и филиала ПАО "РусГидро", Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.

В связи с этим возможны частичные подтопления участков автомобильных дорог, затопление низменных участков местности, подтопление дачных массивов, туристических баз и мест отдыха населения, а также возможное нарушение традиционных туристических маршрутов.

На данный момент зафиксировано подтопление двух дачных участков в СНТ "Гидромеханизатор" на полуострове Копылово.

Напомним, мэр Тольятти Илья Сухих просит местных жителей и туристов воздержаться от посещения полуострова.

Сейчас в режиме повышенной готовности находятся Жигулевск, Тольятти и Новокуйбышевск, а также муниципальные районы Волжский и Красноярский.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- Избегай нахождения на прибрежных территориях, соблюдай меры безопасности и не оставляй детей без присмотра.

- Ознакомь всех членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации.

- Составь перечень документов, ценного имущества и необходимых медикаментов, которые необходимо взять с собой.

- Собери "тревожный чемоданчик" или рюкзак с запасом продуктов, питьевой воды и медикаментов.