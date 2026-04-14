При ракетной опасности самарцев будут высаживать из общественного транспорта

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

При объявлении режима "Ракетная опасность" водители общественного транспорта в Самаре осуществляют высадку пассажиров на ближайших остановках общественного транспорта и прекращают движение. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Фото: Александра Ламзина