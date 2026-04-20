В Самаре обучили волонтеров Всероссийского добровольческого слета Движения Первых

В выходные, 18 и 19 апреля, в Самаре прошло обучение волонтёров и вожатых Всероссийского добровольческого слета Движения Первых, который состоится в областной столице с 11 по 16 мая. Масштабное событие объединит 1 000 участников — добровольцев со всей страны.

"Волонтеры — это лицо любого крупного события. Именно от их работы, от их энергии и доброжелательности зависит, каким запомнится Слет его участникам. Обучение, которое мы провели, поможет ребятам не только качественно выполнять свои задачи, но и получить новый опыт, навыки и, конечно, найти друзей среди единомышленников", — сказал руководитель департамента управления проектами Движения Первых Роман Богатырев.

Программа обучения была насыщенной и практико-ориентированной. Будущие волонтеры погрузились в ценности Движения Первых, изучили детальную программу предстоящего Слета, познакомились друг с другом в формате командных активностей. Особое внимание уделили мастер-классу по оказанию первой помощи — навыку, который может спасти чью-то жизнь.

Волонтер Слета, студентка медицинского университета "Реавиз" Анастасия Хазова занимается добровольчеством с 11 лет, совмещая событийное и медицинское направления. Вместе с командой она проводит мастер-классы в рамках Всероссийского проекта Движения Первых "Первая помощь" и не осталась в стороне и теперь.

"Волонтерство — это то, что греет тебя изнутри и что ты можешь передать другим людям. Тогда добро будет расти в геометрической прогрессии. Волонтерский корпус Самарской области очень большой: мы участвуем во Всероссийских и Международных мероприятиях. Так мы можем общаться с разными людьми, прокачивать свои навыки и помогать создавать события, которые работают на развитие нашего региона и страны", — поделилась Анастасия.

Георгий Лапшин — еще один волонтер Слета, который прошел путь от активиста до организатора. Со школьной скамьи он развивается в Движении Первых, был в составе актива и Совета Первых, участвовал в Молодежном форуме ПФО "иВолга", а теперь помогает проводить Всероссийский слет:

"Во время обучения я поделился с ребятами своим опытом участия в мероприятиях. Особенно полезно было пообщаться и узнать, как работают другие волонтеры, какие практики применяют. Обмен опытом — это всегда взаимное обогащение".

Концепция Слета основана на идее объединения добровольцев из разных уголков страны в одно большое сообщество. Участников ждут командные квесты, мастер-классы, творческие активности, совместные обсуждения и встречи с лидерами общественного мнения. Особое место в программе займет знакомство с социальными партнерами через участие в полезных программах и интерактивную ярмарку.

Важной составляющей Слета станет Конкурс, направленный на поддержку и признание тех, кто активно участвует в социальных проектах, способствует улучшению жизни в своих регионах и вдохновляет других на добрые дела. Финалистов Конкурса ждет не только общая программа, но и индивидуальные конкурсные задания, которые позволят определить лучших из лучших.

Одним из ключевых инфоповодов Слета станет открытие Мурала, посвященного сохранению исторической памяти. Этот арт-объект станет для участников символом сопричастности, патриотизма и гражданской ответственности.

Организатор Слета — Движение Первых. Соорганизаторы — Ассоциация "Добро.рф" и Правительство Самарской области.