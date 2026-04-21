На майские праздники в Самаре изменится расписание электричек В районе площади Славы в Самаре временно ограничат движение транспорта В Самарской области прогнозируются сильный дождь и снег Из-за паводка в регионе подтоплены одна дорога и более 120 участков Стартовал региональный чемпионат "Абилимпикс"-2026 в Самарской области

На майские праздники в Самаре изменится расписание электричек

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области на майские праздники будет изменен порядок движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Фото: Александра Белова

Устанавливается следующий порядок дней движения пригородных поездов:

  • 30 апреля, 8 мая – по рабочему дню пятница
  • 1, 2, 9, 10 мая 2026 г – по выходному дню суббота
  • 3, 11 мая 2026 г – по выходному дню воскресенье
  • 4, 12 мая 2026 г – по рабочему дню понедельник

30 апреля 2026 года отменяются пригородные поезда

  • № 7510 Самара (отпр.09.03) – Похвистнево (приб.11.43)
  • № 7509 Похвистнево (отпр.15.46) – Самара (приб.18.38)
  • № 7522 Самара (отпр.16.37) – Новоотрадная (приб.18.25)
  • № 7527 Похвистнево (отпр.06.03) – Самара (приб.08.48)

30 апреля поезд № 7529 Новоотрадная (отпр.05.43) – Самара (приб.07.32) устанавливается сообщением Похвистнево (отпр.04.45) – Самара (приб.07.32).

1 мая отменяются пригородные поезда:

  • № 7510 Самара (отпр.09.03) – Похвистнево (приб.11.43)
  • № 7529 Новоотрадная (отпр.05.43) – Самара (приб.07.32)
  • № 6505 Новоотрадная (отпр.15.09) – Самара (приб.17.10)

1 мая поезд № 7506 Самара (отпр.12.19) – Новоотрадная (приб.14.02) устанавливается сообщением Самара (отпр.12.19) – Похвистнево (приб.14.58).

5, 7, 12 мая поезд № 7530 Самара (отпр.21.00) – Новоотрадная (приб.22.44) устанавливается сообщением Самара (отпр.21.00) – Кинель (приб.21.55) на участке Кинель – Новоотрадная отменяется.

8 мая 2026 года отменяются пригородные поезда:

  • № 7510 Самара (отпр.09.03) – Похвистнево (приб.11.43)
  • № 7509 Похвистнево (отпр.15.46) – Самара (приб.18.38)
  • № 7527 Похвистнево (отпр.06.03) – Самара (приб.08.48)

8 мая поезд № 7529 Новоотрадная (отпр.05.43) – Самара (приб.07.32) устанавливается сообщением Похвистнево (отпр.04.45) – Самара (приб.07.32).

12 мая отменяются пригородные поезда:

  • № 7510 Самара (отпр.09.03) – Похвистнево (приб.11.43)
  • № 7509 Похвистнево (отпр.15.46) – Самара (приб.18.38)
  • № 7522 Самара (отпр.16.37) – Новоотрадная (приб.18.25)
Справки по телефону 8-927-745-745-7 пн-чт с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

