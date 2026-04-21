На майские праздники в Самаре изменится расписание электричек

В Самарской области на майские праздники будет изменен порядок движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
Устанавливается следующий порядок дней движения пригородных поездов:
- 30 апреля, 8 мая – по рабочему дню пятница
- 1, 2, 9, 10 мая 2026 г – по выходному дню суббота
- 3, 11 мая 2026 г – по выходному дню воскресенье
- 4, 12 мая 2026 г – по рабочему дню понедельник
30 апреля 2026 года отменяются пригородные поезда
- № 7510 Самара (отпр.09.03) – Похвистнево (приб.11.43)
- № 7509 Похвистнево (отпр.15.46) – Самара (приб.18.38)
- № 7522 Самара (отпр.16.37) – Новоотрадная (приб.18.25)
- № 7527 Похвистнево (отпр.06.03) – Самара (приб.08.48)
30 апреля поезд № 7529 Новоотрадная (отпр.05.43) – Самара (приб.07.32) устанавливается сообщением Похвистнево (отпр.04.45) – Самара (приб.07.32).
1 мая отменяются пригородные поезда:
- № 7510 Самара (отпр.09.03) – Похвистнево (приб.11.43)
- № 7529 Новоотрадная (отпр.05.43) – Самара (приб.07.32)
- № 6505 Новоотрадная (отпр.15.09) – Самара (приб.17.10)
1 мая поезд № 7506 Самара (отпр.12.19) – Новоотрадная (приб.14.02) устанавливается сообщением Самара (отпр.12.19) – Похвистнево (приб.14.58).
5, 7, 12 мая поезд № 7530 Самара (отпр.21.00) – Новоотрадная (приб.22.44) устанавливается сообщением Самара (отпр.21.00) – Кинель (приб.21.55) на участке Кинель – Новоотрадная отменяется.
8 мая 2026 года отменяются пригородные поезда:
- № 7510 Самара (отпр.09.03) – Похвистнево (приб.11.43)
- № 7509 Похвистнево (отпр.15.46) – Самара (приб.18.38)
- № 7527 Похвистнево (отпр.06.03) – Самара (приб.08.48)
8 мая поезд № 7529 Новоотрадная (отпр.05.43) – Самара (приб.07.32) устанавливается сообщением Похвистнево (отпр.04.45) – Самара (приб.07.32).
12 мая отменяются пригородные поезда:
- № 7510 Самара (отпр.09.03) – Похвистнево (приб.11.43)
- № 7509 Похвистнево (отпр.15.46) – Самара (приб.18.38)
- № 7522 Самара (отпр.16.37) – Новоотрадная (приб.18.25)