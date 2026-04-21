С 24 апреля меняется расписание судов до Рождествено

В пятницу, 24 апреля, начинает действовать новое расписание судов на маршруте "Самара - Рождествено".

Из Самары первое судно будет отправляться в 6:30, а затем каждый четный час, начиная с 8:00.

Из Рождествено пассажиры смогут добраться до областной столицы с 6:15, а после каждый нечетный час. Завершаться ежедневно навигация будет в 21:00.