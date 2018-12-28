Курумоч обслужит более 600 рейсов в новогодние каникулы

Курумоч с 30 декабря по 8 января планирует обслужить более 600 регулярных и чартерных рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.

Финальным рейсом 2018 года станет рейс авиакомпании "Сибирь" S-36 по маршруту Самара - Москва (Домодедово), вылетающий в 22:50.

Стартовый рейс 2019 года запланирован на 5:50 по маршруту Самара - Нячанг/Камрань, его выполнит авиакомпания "Икар".

Самым загруженным днем в расписании станет 8 января - в этот день аэропорт обслужит 73 рейса.

Меньше всего рейсов ожидается 1 января - около 30.



