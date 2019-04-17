Тестовый запуск самарских фонтанов состоится 20 апреля

На субботу, 20 апреля, в Самаре запланирован первый запуск фонтанов в тестовом режиме, сообщает пресс-служба мэрии города. В течение 10 часов проверят работоспособность большинства из них.

Сейчас в рамках традиционного месячника по благоустройству специалистами МП "Спецремстройзеленхоз" ведется подготовка 39 фонтанов к новому сезону. В этой работе задействованы 40 человек.

Работы на данных объектах выполняются не только сезонные, но и круглогодичные. Например, осенью прошлого года, сразу после завершения предыдущего сезона, велись ревизионные мероприятия. В дальнейшем при необходимости изношенное оборудование меняется на новое. Чаще всего приходится ремонтировать электросети, водопроводные и канализационные линии.

В целях недопущения выхода из строя отдельных деталей, которые могут повредиться в результате воздействия низких температур и осадков, световое оборудование, насадки и другие съемные составляющие хранились на складе в соответствующих условиях, а теперь снова монтируются. До старта данного вида работ проводится уборка территории, прилегающей к фонтанам, а также очистка чаш.

Во время запуска идет тестирование наполнения труб и резервуаров водой. Кроме того, проверяется функционирование свето-музыкального оформления, его синхронизация, компьютерное обеспечение на тех фонтанах, которые были оборудованы дополнительно в процессе реконструкции. В настоящее время около 70% фонтанов автоматизированы.

"На фонтане "Самара" идет установка форсунок и монтаж более 300 светильников, которые будут подключены к кабельной линии. Этот фонтан отличается самым большим количеством водяных струй - их более 600. Каждый объект методично отрабатываем до полной готовности, после чего переходим к следующему. В этом году сложностей добавила очень снежная зима - сейчас еще много грунтовых вод, приходится вести откачку, если на подземных коммуникациях фонтанов образовалось подтопление", - рассказал энергетик МП г.о. Самара "Спецремстройзеленхоз" Анатолий Козырев.

В этом году, как обещают в мэрии, заработают фонтан в сквере "Шанхай", фонтан возле "Ладьи" на IV очереди набережной и фонтан в пос. Мехзавод, которые появились в прошлом году. В постоянном режиме все фонтаны начнут работать с 1 мая, когда официально будет дан старт новому сезону.

Специалисты муниципального предприятия просят горожан о бережном отношении к гидрообъектам. Не допускается катание по бортам и чаше на самокатах, велосипедах, роликах, скручивание навесного оборудования, нанесение граффити, засорение фонтанов. Так, в прошлом сезоне, кроме монет, из чаш приходилось доставать магазинные тележки и даже напольные часы массой 100 кг.



