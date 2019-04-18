На 960 км трассы М-5 "Урал" построят путепровод за 2 млрд рублей

Объявлен конкурс в поисках подрядчика по проведению работ по строительству и реконструкции автодороги М-5 "Урал": в частности, речь идет о строительстве путепровода через железную дорогу на 960 км трассы в Ставропольском районе. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Заявки от желающих принять участие в конкурсе принимаются до 15 мая 2019 г., итоги планируется подвести 23 мая. Начальная цена контракта установлена в размере 2,02 млрд рублей. Причем, финансирование разбито на 2019–2021 годы.

Общая протяженность участка строительства — 6,13 км: в том числе автомобильной дороги М-5 "Урал"-2,56 км, длина транспортных ответвлений — 3,57 км. Путепровод планируется сделать четырехполосным (по 3,75 м полоса) с разделительной полосой шириной 5 м и обочинами по 3,75 м (при прохождении трассы по Жигулевску ширина обочин составляет 2,5 м).

Конструкция путепровода предусмотрена с раздельными пролетными строениями под каждое направление движения. Также предусмотрено устройство и обустройство семи съездов с основной дороги, двух примыканий к ним и двух местных проездов, устройство 13 малых искусственных сооружений.

Помимо прочего проектом предусматривается строительство подземного пешеходного тоннеля общей протяженностью 71,36 м с павильонами и электроосвещением, установка металлического барьерного оцинкованного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков, дорожной разметки с использованием термопластика, автобусных остановок с автопавильонами, шумозащитных экранов и искусственного электроосвещения.