В Самарской области в ближайшие сутки ожидаются сильные грозы и град

В ближайшие два - четыре часа местами по Самарской области ожидаются грозы со шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, ливни, крупный град 20 мм и более сохранением вечером и ночью 25 июня, сообщает Приволжское УГМС.

В последующие дни в регионе синоптики прогнозируют дожди с грозами и спад температуры воздуха. В региональном управлении МЧС предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных ситуаций: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества ДТП.