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Энергетика ТЭК

Самарские энергетики одержали победу на всероссийских соревнованиях профмастерства

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги"), которую представляли энергетики филиала "Самарские сети", признана лучшей в ремонте и обслуживании распределительных сетей, а электромонтер по ремонту и обслуживанию устройств РЗА стал бронзовым призером чемпионата профессионального мастерства "Россетей" - "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills.

Фото: предоставлено "Россети Волга"

Золотой Санкт-Петербург

Первыми в бой за право быть лучшими энергетиками страны на соревнованиях в Санкт-Петербурге вступили команды по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ ПАО "Россети". Представители 15 электросетевых компаний в течение шести дней отстаивали честь своих компаний и регионов как в командном, так и в личном первенствах.

Компанию "Россети Волга" представляли энергетики филиала "Самарские сети". До "выхода на Россию" они прошли жесткий отбор и показали высокий уровень теоретической и практической подготовки на региональном уровне. Отступать было некуда - впереди борьба за право называться лучшими энергетиками не только Поволжья, но и всей страны.

Команда самарских энергетиков стала первой на четырех из семи этапах соревнований, набрав больше всех баллов на этапе №5 по техническому обслуживанию разъединителя на опоре ВЛ 10 кВ с использованием гидроподъемника; на этапе №6 по замене проходного изолятора 10 кВ на КТП - 10/0,4 кВ; на этапе №3 по освобождению пострадавшего от действия электрического тока на опоре ВЛ-10 кВ и оказании ему первой помощи; на этапе №1 - проверка знаний действующей нормативно-технической документации - команда набрала максимальные 200 баллов.

По итогам семи этапов команде самарских энергетиков удалось набрать 1358 баллов и забрать золотые медали. Серебряными призерами стали хозяева соревнований - команда "Россети Ленэнерго". Их итоговый результат - 1304. Почетное третье место на состязании энергетиков заняла команда "Россети Тюмень" (1296,5 баллов).

Энергетики "Россети Волга" также были отмечены наградами в индивидуальных номинациях. Евгений Шмачков - "Лучший мастер", Антон Шумилкин - "Лучший производитель работ", Николай Журавлев и Олег Никоноров признаны лучшими электромонтерами.

Помимо корпоративного конкурса профмастерства, самарские энергетики стали призерами и федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии", проводимого Министерством труда и социальной защиты РФ. Николай Журавлев и Олег Никоноров были признаны лучшими электромонтерами по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей. Дипломы 1 и 2 степени на торжественной церемонии закрытия соревнований ребятам вручил Всеволод Вуколов, заместитель министра труда и социальной защиты РФ.

Кубок победителя всероссийских соревнований профмастерства энергетикам компании вручил заместитель генерального директора ПАО "Россети" - главный инженер Андрей Майоров. "Мы с вами строим энергетику будущего. Не просто планируем, а уже реализовали пилотные проекты цифровой трансформации в нескольких регионах страны, которые доказали свою эффективность. Для уверенного движения вперед, в первую очередь, нужны профессионалы. Именно кадровый потенциал "Россетей" служит ключевым фактором нашей эффективности в условиях нового технологического цикла. Соревнования в очередной раз выявили лучших представителей производственного блока холдинга. Именно вы служите надежной опорой компании и залогом устойчивого развития", - отметил Андрей Майоров, поблагодарив всех участников соревнований профмастерства.

Теперь команда "Россети Волга" представит Российскую Федерацию на международных соревнованиях, которые пройдут с 15 по 22 сентября 2019 года в Казахстане.

Бронзовый Урал

Следующими в борьбу за звание лучших энергетиков вступили "Молодые профессионалы" на чемпионате профессионального мастерства "Россетей" по методике WorldSkills в компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики", который прошел в Екатеринбурге.

Двадцать молодых специалистов отрасли боролись за звание лучшего. В чемпионате участвовали представители дочерних зависимых обществ ПАО "Россети" и сторонних энергетических компаний - ООО "Башкирэнерго", ООО "Ноябрьскэнергонефть", ПАО "СУЭНКО", ООО "Удмуртэнергонефть". И в этом чемпионате "Россети Волга" представлял электромонтер "Самарских сетей" Алексей Соловьев.

Конкурсанты проходили испытания по четырем модулям: проверка трансформатора тока 10 кВ, техническое обслуживание и наладка защит линий 10 кВ, регулировка электромеханических реле и анализ работы РЗА при технологическом нарушении. Профессиональную оценку выполнения конкурсных заданий обеспечивали более 30 экспертов. Среди них - представители 19 компаний-участников, а также ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" и ООО "Релематика".

Третье почетное место досталось самарцу Алексею Соловьеву. Алексей доволен своим выступлением и очень гордится результатом - столько сил было вложено в подготовку, и на этапах он выложился на 100%. Для него эта бронза - с отливом золота.

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