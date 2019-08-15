Электромонтер "Самарских сетей" стал победителем конкурса Минтруда РФ

Лучшими электромонтерами по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей признаны Николай Журавлев и Олег Никоноров - работники филиала "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги") - "Самарские сети".

Федеральный этап конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", организованный ПАО "Россети" совместно с Минтруда и соцзащиты России, проходил в рамках Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей. В течение шести дней 15 команд из различных регионов России боролись за звание лучших энергетиков страны. В ходе соревнований каждой из команд предстояло пройти семь различных этапов. Сначала проверялись теоретические знания, а затем нужно было продемонстрировать и практические навыки. Среди заданий - замена проходного изолятора на КТП, техническое обслуживание разъединителя, тушение пожара, а также спасение пострадавшего от воздействия электрическим током и оказание ему первой помощи.

Бригада компании "Россети Волга", которую представляли самарские энергетики, блестяще выступила на всех этапах и одержала уверенную победу, в очередной раз подтвердив статус лучших энергетиков страны. А члены команды Николай Журавлев и Олег Никоноров по итогам выступления признаны лучшими электромонтерами. Дипломы 1 и 2 степени федерального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", проводимого Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, энергетики получили из рук заместителя министра труда и социальной защиты РФ Всеволода Вуколова.

Николай Журавлев - самый молодой член команды "Россети Волга", ему всего 25 лет. Однако сноровке энергетика могут позавидовать и более опытные товарищи. Признается, ни разу не пожалел о своем выборе. "Моя работа нравится мне тем, что в ней нет однообразия, каждый рабочий день отличается от предыдущего. Еще вчера ты выполнял работу по замене дефектных опор в соседнем селе, а сегодня производишь вырубку просеки в охранной зоне воздушной линии или ремонтируешь КТП. Приятно видеть, как после твоей работы в домах появляется свет. И коллектив у нас отличный - сплоченный, дружный, как большая семья. Если бы мне предложили сейчас вернуться назад во времени и выбрать другую профессию, то я бы без сомнений отказался. Мне нравится то, что я делаю", - признается победитель конкурса.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" проводится Минтруда России ежегодно. Его основные цели - повышение престижа рабочих профессий, пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса, а также содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.