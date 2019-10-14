В 2020 г. в Самаре обновят почти полсотни дорог

В 2020 г. в Самаре по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обновится 40,34 км дорог местного значения, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

В перечень дорог, которые будут приведены в порядок в ходе комплексно ремонта в рамках нацпроекта по заказу департамента городского хозяйства и экологии Самары, включены пять следующих объектов:

ул. Победы от ул. Елизарова до ул. Гагарина;

ул. Стара-Загора от ул. Ново-Вокзальная до ул. Ташкентская;

ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр. Масленникова;

ул. Арцыбушевская от ул. Полевая до пер. Тургенева;

ул. Ленинская от дома №1 по ул. Ленинская до ул. Полевая.

На всех вышеуказанных участках дорог будет применен щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20) на полимерно-битумном вяжущем (ПБВ-60).

В перечень дорог, которые в 2020 г. будут отремонтированы по нацпроекту большими "картами" (свыше 100 п. м), включены 42 следующих участка:

ул. Новосельская - дорога к совхозу "Рубежное";

ул. Нефтяников от Пугачевского тракта до дома №12а по ул. Стадионная;

дорога в с. Молгачи от п. Береза до с. Молгачи;

ул. Верхне-Карьерная от ул. Борская до ул. Ново-Урицкая;

ул. Мостовая от ул. Неверова до ул. 128 км;

ул. Шверника от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная;

ул. Фадеева от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;

ул. Карбышева от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза;

ул. Запорожская Севастопольского переулка до ул. Антонова-Овсеенко;

ул. Березовая Аллея от ул. Стара-Загора до дома № 1 по ул. Березовая аллея;

ул. Путейская от пр. Металлургов до ул. Олимпийская (дом №1);

ул. Охтинская от дома №1а по ул. Охтинская до ул. Ново-Охтинская;

ул. Придорожная от ул. Бакинская до Ново-Молодежного переулка;

ул. Продольная от ул. Новосельская до тупика;

ул. Гомельская от ул. Уральская до ул. Оросительная;

ул. Снежная от ул. Таганская до ул. Заусадебная;

2-й квартал в пос. Мехзавод;

3-й квартал в пос. Мехзавод от Красноглинского шоссе ул. Донская;

4-й квартал в пос. Мехзавод;

11-й квартал в пос. Мехзавод;

13-й квартал в пос. Мехзавод;

14-й квартал в пос. Мехзавод;

15-й квартал в пос. Мехзавод;

16-й квартал в пос. Мехзавод;

ул. Донская от 3-го квартала в пос. Мехзавод до ул. Банная;

ул. Парижская от 16-го квартала в пос. Мехзавод до 13-го квартала в пос. Мехзавод;

ул. Горелый Хутор от дома №6а по ул. Горелый Хутор до Московского шоссе;

ул. Гидроузловская от ул. Крестьянка до ул. Донская;

ул. Банная от ул. Крестьянка до ул. Донская;

ул. Беловская от дома №6 по ул. Беловская до 16-го квартала в пос. Мехзавод;

ул. Крестьянка от ул. Гидроузловская до ул. Банная;

ул. Неверова от ул. Герцена до ул. Ярославская;

ул. Степана Халтурина от ул. Неверова до дома №27б по ул. Неверова;

ул. Черновская от ул. Партизанская до дома №78в по ул. Партизанская;

Гвардейский переулок от ул. Ставропольская до ул. Нагорная;

ул. Средне-Садовая от ул. Вольская до ул. Нагорная;

пр. Юных Пионеров от ул. Ново-Вокзальная до ул. XXII Партсъезда;

ул. Малый тупик от ул. Промышленности до ул. Футболистов;

ул. Футболистов от ул. Аэродромная до ул. Мориса-Тореза;

Смышляевское шоссе от реки Орловка до границы с Волжским районом;

дорога в поселок Аэропорт 2 от Аэропортовского шоссе до поселка Аэропорт 2;

ул. Новомайская от ул. Ново-Садовая до дома №20 по ул. Новомайская.

В перечень дорог, которые приведут в порядок в результате реконструкции по заказу департамента градостроительства Самары, включены два следующих объекта: