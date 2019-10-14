В 2020 г. в Самаре обновят почти полсотни дорог

В 2020 г. в Самаре по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обновится 40,34 км дорог местного значения, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.
В перечень дорог, которые будут приведены в порядок в ходе комплексно ремонта в рамках нацпроекта по заказу департамента городского хозяйства и экологии Самары, включены пять следующих объектов:
- ул. Победы от ул. Елизарова до ул. Гагарина;
- ул. Стара-Загора от ул. Ново-Вокзальная до ул. Ташкентская;
- ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр. Масленникова;
- ул. Арцыбушевская от ул. Полевая до пер. Тургенева;
- ул. Ленинская от дома №1 по ул. Ленинская до ул. Полевая.
На всех вышеуказанных участках дорог будет применен щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20) на полимерно-битумном вяжущем (ПБВ-60).
В перечень дорог, которые в 2020 г. будут отремонтированы по нацпроекту большими "картами" (свыше 100 п. м), включены 42 следующих участка:
- ул. Новосельская - дорога к совхозу "Рубежное";
- ул. Нефтяников от Пугачевского тракта до дома №12а по ул. Стадионная;
- дорога в с. Молгачи от п. Береза до с. Молгачи;
- ул. Верхне-Карьерная от ул. Борская до ул. Ново-Урицкая;
- ул. Мостовая от ул. Неверова до ул. 128 км;
- ул. Шверника от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная;
- ул. Фадеева от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;
- ул. Карбышева от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза;
- ул. Запорожская Севастопольского переулка до ул. Антонова-Овсеенко;
- ул. Березовая Аллея от ул. Стара-Загора до дома № 1 по ул. Березовая аллея;
- ул. Путейская от пр. Металлургов до ул. Олимпийская (дом №1);
- ул. Охтинская от дома №1а по ул. Охтинская до ул. Ново-Охтинская;
- ул. Придорожная от ул. Бакинская до Ново-Молодежного переулка;
- ул. Продольная от ул. Новосельская до тупика;
- ул. Гомельская от ул. Уральская до ул. Оросительная;
- ул. Снежная от ул. Таганская до ул. Заусадебная;
- 2-й квартал в пос. Мехзавод;
- 3-й квартал в пос. Мехзавод от Красноглинского шоссе ул. Донская;
- 4-й квартал в пос. Мехзавод;
- 11-й квартал в пос. Мехзавод;
- 13-й квартал в пос. Мехзавод;
- 14-й квартал в пос. Мехзавод;
- 15-й квартал в пос. Мехзавод;
- 16-й квартал в пос. Мехзавод;
- ул. Донская от 3-го квартала в пос. Мехзавод до ул. Банная;
- ул. Парижская от 16-го квартала в пос. Мехзавод до 13-го квартала в пос. Мехзавод;
- ул. Горелый Хутор от дома №6а по ул. Горелый Хутор до Московского шоссе;
- ул. Гидроузловская от ул. Крестьянка до ул. Донская;
- ул. Банная от ул. Крестьянка до ул. Донская;
- ул. Беловская от дома №6 по ул. Беловская до 16-го квартала в пос. Мехзавод;
- ул. Крестьянка от ул. Гидроузловская до ул. Банная;
- ул. Неверова от ул. Герцена до ул. Ярославская;
- ул. Степана Халтурина от ул. Неверова до дома №27б по ул. Неверова;
- ул. Черновская от ул. Партизанская до дома №78в по ул. Партизанская;
- Гвардейский переулок от ул. Ставропольская до ул. Нагорная;
- ул. Средне-Садовая от ул. Вольская до ул. Нагорная;
- пр. Юных Пионеров от ул. Ново-Вокзальная до ул. XXII Партсъезда;
- ул. Малый тупик от ул. Промышленности до ул. Футболистов;
- ул. Футболистов от ул. Аэродромная до ул. Мориса-Тореза;
- Смышляевское шоссе от реки Орловка до границы с Волжским районом;
- дорога в поселок Аэропорт 2 от Аэропортовского шоссе до поселка Аэропорт 2;
- ул. Новомайская от ул. Ново-Садовая до дома №20 по ул. Новомайская.
В перечень дорог, которые приведут в порядок в результате реконструкции по заказу департамента градостроительства Самары, включены два следующих объекта:
- реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. XXII Партсъезда (2-я очередь);
- реконструкция ул. XXII Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова (1-я очередь - от ул. Солнечная до Московского шоссе; 2-я очередь - от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская).