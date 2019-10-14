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Дорожное строительство Транспорт и связь

В 2020 г. в Самаре обновят почти полсотни дорог

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2020 г. в Самаре по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обновится 40,34 км дорог местного значения, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В перечень дорог, которые будут приведены в порядок в ходе комплексно ремонта в рамках нацпроекта по заказу департамента городского хозяйства и экологии Самары, включены пять следующих объектов:

  • ул. Победы от ул. Елизарова до ул. Гагарина;
  • ул. Стара-Загора от ул. Ново-Вокзальная до ул. Ташкентская;
  • ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр. Масленникова;
  • ул. Арцыбушевская от ул. Полевая до пер. Тургенева;
  • ул. Ленинская от дома №1 по ул. Ленинская до ул. Полевая.

На всех вышеуказанных участках дорог будет применен щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20) на полимерно-битумном вяжущем (ПБВ-60).

В перечень дорог, которые в 2020 г. будут отремонтированы по нацпроекту большими "картами" (свыше 100 п. м), включены 42 следующих участка:

  • ул. Новосельская - дорога к совхозу "Рубежное";
  • ул. Нефтяников от Пугачевского тракта до дома №12а по ул. Стадионная;
  • дорога в с. Молгачи от п. Береза до с. Молгачи;
  • ул. Верхне-Карьерная от ул. Борская до ул. Ново-Урицкая;
  • ул. Мостовая от ул. Неверова до ул. 128 км;
  • ул. Шверника от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная;
  • ул. Фадеева от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;
  • ул. Карбышева от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза;
  • ул. Запорожская Севастопольского переулка до ул. Антонова-Овсеенко;
  • ул. Березовая Аллея от ул. Стара-Загора до дома № 1 по ул. Березовая аллея;
  • ул. Путейская от пр. Металлургов до ул. Олимпийская (дом №1);
  • ул. Охтинская от дома №1а по ул. Охтинская до ул. Ново-Охтинская;
  • ул. Придорожная от ул. Бакинская до Ново-Молодежного переулка;
  • ул. Продольная от ул. Новосельская до тупика;
  • ул. Гомельская от ул. Уральская до ул. Оросительная;
  • ул. Снежная от ул. Таганская до ул. Заусадебная;
  • 2-й квартал в пос. Мехзавод;
  • 3-й квартал в пос. Мехзавод от Красноглинского шоссе ул. Донская;
  • 4-й квартал в пос. Мехзавод;
  • 11-й квартал в пос. Мехзавод;
  • 13-й квартал в пос. Мехзавод;
  • 14-й квартал в пос. Мехзавод;
  • 15-й квартал в пос. Мехзавод;
  • 16-й квартал в пос. Мехзавод;
  • ул. Донская от 3-го квартала в пос. Мехзавод до ул. Банная;
  • ул. Парижская от 16-го квартала в пос. Мехзавод до 13-го квартала в пос. Мехзавод;
  • ул. Горелый Хутор от дома №6а по ул. Горелый Хутор до Московского шоссе;
  • ул. Гидроузловская от ул. Крестьянка до ул. Донская;
  • ул. Банная от ул. Крестьянка до ул. Донская;
  • ул. Беловская от дома №6 по ул. Беловская до 16-го квартала в пос. Мехзавод;
  • ул. Крестьянка от ул. Гидроузловская до ул. Банная;
  • ул. Неверова от ул. Герцена до ул. Ярославская;
  • ул. Степана Халтурина от ул. Неверова до дома №27б по ул. Неверова;
  • ул. Черновская от ул. Партизанская до дома №78в по ул. Партизанская;
  • Гвардейский переулок от ул. Ставропольская до ул. Нагорная;
  • ул. Средне-Садовая от ул. Вольская до ул. Нагорная;
  • пр. Юных Пионеров от ул. Ново-Вокзальная до ул. XXII Партсъезда;
  • ул. Малый тупик от ул. Промышленности до ул. Футболистов;
  • ул. Футболистов от ул. Аэродромная до ул. Мориса-Тореза;
  • Смышляевское шоссе от реки Орловка до границы с Волжским районом;
  • дорога в поселок Аэропорт 2 от Аэропортовского шоссе до поселка Аэропорт 2;
  • ул. Новомайская от ул. Ново-Садовая до дома №20 по ул. Новомайская.

В перечень дорог, которые приведут в порядок в результате реконструкции по заказу департамента градостроительства Самары, включены два следующих объекта:

  • реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. XXII Партсъезда (2-я очередь);
  • реконструкция ул. XXII Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова (1-я очередь - от ул. Солнечная до Московского шоссе; 2-я очередь - от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская).

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