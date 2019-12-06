Суд обязал ДУИ снести аварийный дом в центре Самары

Ленинский районный суд Самары обязал городской департамент управления имуществом снести расселенный дом на ул. Садовой, 228, литера А. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным прокуратуры, 21 ноября 2014 г. администрация города признала здание аварийным и подлежащим сносу. Сейчас дом расселен и разрушается, за пять лет его так и не смогли снести.

Из-за этого прокурор района направил в суд иск об обязании ДУИ демонтировать здание и очистить территорию от строительного мусора.