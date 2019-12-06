16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Повреждение теплосети в Самаре затронуло 116 домов На выходные в Самаре будет перекрыта ул. Советской Армии у Телецентра "РКС-Самара" предупредили должников о больших отключениях в декабре Набережную у Кремлевского холма в Сызрани благоустроят за 114 млн рублей Глава минстроя: в Самаре надо признавать аварийным еще 1 млн кв. м жилья

ЖКХ и благоустройство Общество

Суд обязал ДУИ снести аварийный дом в центре Самары

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ленинский районный суд Самары обязал городской департамент управления имуществом снести расселенный дом на ул. Садовой, 228, литера А. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным прокуратуры, 21 ноября 2014 г. администрация города признала здание аварийным и подлежащим сносу. Сейчас дом расселен и разрушается, за пять лет его так и не смогли снести.

Из-за этого прокурор района направил в суд иск об обязании ДУИ демонтировать здание и очистить территорию от строительного мусора.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5