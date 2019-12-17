Из-за ледостава несколько человек не смогли переправиться с Прорана и ночевали у костра

Утром в воскресенье, 15 декабря, спасатели вывезли с острова Проран на самарский берег несколько человек, которые не смогли уехать оттуда вечером в субботу на теплоходе из-за образовавшегося на Волге льда. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Историю об оставшихся ночевать на острове людях, один из них эмоционально расписал в одном из пабликов. Мужчина критиковал действия речников за то, что те продавали билеты на теплоход, завезли людей на остров, а вечером не забрали обратно в Самару.

Напомним, днем 14 декабря ударил мороз и поверхность Волги сковал лед. В тот день вышедший из Рождествено теплоход ОМ-142 со 123 пассажирами едва не застрял во льдах в Воложке и добраться до речного порта ему помогал толкач.

Тем временем несколько не уехавших с Прорана самарцев остались там ночевать. Как пишет участник событий, ожидая спасения, люди 14 часов стояли возле костра на берегу при температуре -15, без еды и воды.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, оставшиеся на острове, созвонились с представителями их ведомства и представители Центра управления в кризисных ситуациях постоянно были с ними на связи.

Поначалу направить к ним судно на воздушной подушке не представлялось возможным, так как по Волге двигались ледяные торосы высотой около метра, которые могли потопить судно. И утром, как только появилась возможность, люди были вывезены на самарский берег.

Кроме того, в это же утро спасатели вывезли с острова двух заболевших женщин в возрасте 54 и 44 лет.