Сергей Цикалюк о цифровизации отрасли и доверии населения к страхованию

Согласно исследованиям Банка России, страховым компаниям в нашей стране доверяет 26% населения. Данные Всероссийского союза страховщиков чуть оптимистичнее — 35%. В качестве сравнения: к банковскому сектору в нашей стране, по данным ЦБ, испытывают доверие 88% жителей. Что поможет страховому рынку изменить общественное мнение и появление каких технологий стоит ожидать клиентам, рассказал председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк:

— За последние годы наш финансовый рынок в целом переживал достаточно серьезные потрясения, когда не только страховые компании, но и банки уходили с рынка. И, к сожалению, оставались люди, которые оказывались без страховой защиты, без вкладов в банках. Негатив идет иногда из-за одной компании, а сказывается на всех. Кроме этого, к сожалению, позитивная информация о том, что страховые компании реально выплачивают, реально выполняют свои обязательства, недостаточно распространяется. Это также влияет на отношение потребителей.

Страховым компаниям на сегодняшний день доверяют миллионы граждан. По нашей базе данных прошло более 36 млн физических лиц. Около 6 млн активных клиентов с нами работают. В первую очередь доверие отмечается в добровольном медицинском страховании. Страховые компании вместе с медицинскими учреждениями организуют новые сервисы, которых не было ранее. Это личные кабинеты для HR-работников, для потребителей. Конечно, это движение вперед, и меня это не может не радовать, потому что это добровольное медицинское страхование — когда предприятия, граждане голосуют своим рублем, и это очень здорово. Несмотря на то что продажи новых автомобилей падают, тем не менее по итогам девяти месяцев наш портфель по каско вырос на 7%, значит, люди верят в страхование.

Конечно, на сегодняшний день цифровые технологии уже достаточно серьезно пришли в нашу сферу. Страховым компаниям многое предстоит сделать — и сегодня, и, наверное, в будущем. Прежде всего сервисы при продажах. Продажи — это интернет-магазин, это мобильное приложение и, конечно, сервисы при урегулировании. Мы уже готовы с первого квартала следующего года выплаты при оформлении документов осуществлять через одну минуту. Это наше преимущество. Для нас важны и продажи, и те скоринги, которые мы будем внедрять и уже внедряем при страховании каско, при страховании ОСАГО и массовых видов. Это уже есть и будет очень активно развиваться.

На рынке происходит перераспределение портфелей между страховыми компаниями. Если посмотреть по итогам девяти месяцев, то нам удалось обеспечить возврат на капитал около 30% — это для нас самый важный показатель. Мы остаемся прибыльной компанией. Иногда спрашивают: "Какова ваша стратегия, чего вы хотите как акционер и ваша команда?" Мы хотим динамичного развития, но не ради сбора просто премий, а ради того, чтобы компания могла без вовлечения капитала акционеров капитализироваться, строить все те сервисы, которые мы называем дистанционными, привлекать клиентов за счет новых продуктов — тех, которые на сегодняшний день рынок не предлагал. Конечно, сегодня задача, я думаю, всех страховых компаний, всего страхового сообщества, — разработка новых продуктов, новых сервисов и их вывод на рынок. Потому что те, кто будет здесь первым, кто будет не только всегда идти в ногу с рынком, но и опережать его, будут реальными лидерами. И именно над этим мы работаем, потому что рынок, к сожалению, не растет теми темпами, о которых мы мечтаем.

Я думаю, что будет продолжаться очень жесткая конкуренция. Самое важное — чтобы эта жесткая конкуренция не подвела ни нас, ни наших коллег. Сегодня мы видим: на рынке страховых услуг просто сумасшедшие комиссии платят страховые компании каналам продаж. И, самое важное, не все четко рассчитывают риски, которыми должна управлять каждая компания. На мой взгляд, здесь и позиция акционеров, и позиция Центрального банка должна быть более жесткой. Не за горами 2021 год, будут изменены подходы Центрального банка. Это новые требования к активам, к учету дебиторской задолженности. И здесь, конечно, будет очень важной для страховых компаний их капитализация, то, как они на сегодняшний день выполняют бизнес-планы. Важно, наверное, еще обратить внимание на то, чтобы и Центральный банк смотрел при санации компаний, куда идут огромные деньги на поддержку. Наверное, в первую очередь эти компании должны показывать пример и по возврату на капитал, и в прибыльности, и ни в коем случае не допускать тех решений, которые уже один раз привели к банкротству компании. Это, конечно, тоже обсуждаемая тема среди профессиональных страховщиков. Мы об этом говорим, мы это видим, и я думаю, что регулятор второй раз этого не допустит.