16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской Олимпийской деревне прошли выступления и мастер-класс по фигурному катанию Стало известно, где и когда пройдут зимние соревнования по рыбалке Самарский забег в честь Дня народного единства собрал более 1 тыс. участников Свыше 200 жителей региона получили знаки отличия ГТО В Самаре пройдет легкоатлетический забег "В беге мы едины!"

Массовый спорт Спорт

В Самарской Олимпийской деревне прошли выступления и мастер-класс по фигурному катанию

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 29 декабря, в 14:00 на катке инклюзивного парка спортсмены сборной Самарской области по фигурному катанию Ольга Мамченкова и Марк Волков провели выступления для гостей Олимпийской деревни.

Фото: samaraarena.events

Они также помогли начинающим любителям фигурного катания освоиться на льду, а продвинутым — отработать сложные элементы. Легкий мороз, солнце, музыка стали отличным дополнением этого спортивного события.

Напоминаем, что Самарская Олимпийская деревня ожидает гостей до 8 января каждый день с 12:00 до 22:00. Днем посетителей ждут спортивные состязания и турниры, а вечером в 20:00 на Главной сцене парка будут проходить бесплатные живые концерты. 31 декабря программа для гостей Самарской Олимпийской Деревни продлится до 3 часов ночи с концертами, Дедом Морозом, Снегурочкой и новогодним салютом.

Для того, чтобы было легко добраться до Самарской Олимпийской деревни, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях Вконтакте и Инстаграм и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле, работают две больших бесплатных парковки, на территории парка расположились уютные теплые боксы.

Вход свободный.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5