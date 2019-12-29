В Самарской Олимпийской деревне прошли выступления и мастер-класс по фигурному катанию

В воскресенье, 29 декабря, в 14:00 на катке инклюзивного парка спортсмены сборной Самарской области по фигурному катанию Ольга Мамченкова и Марк Волков провели выступления для гостей Олимпийской деревни.

Они также помогли начинающим любителям фигурного катания освоиться на льду, а продвинутым — отработать сложные элементы. Легкий мороз, солнце, музыка стали отличным дополнением этого спортивного события.

Напоминаем, что Самарская Олимпийская деревня ожидает гостей до 8 января каждый день с 12:00 до 22:00. Днем посетителей ждут спортивные состязания и турниры, а вечером в 20:00 на Главной сцене парка будут проходить бесплатные живые концерты. 31 декабря программа для гостей Самарской Олимпийской Деревни продлится до 3 часов ночи с концертами, Дедом Морозом, Снегурочкой и новогодним салютом.

Для того, чтобы было легко добраться до Самарской Олимпийской деревни, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях Вконтакте и Инстаграм и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле, работают две больших бесплатных парковки, на территории парка расположились уютные теплые боксы.

Вход свободный.