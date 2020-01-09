Фрунзенский мост введут в эксплуатацию в марте текущего года, пишет samara.kp.ru.

Напомним, что 31 декабря по мосту было открыто движение. Переход и съезды с него работают в тестовом режиме, с ограничением скорости до 40 км/ч на небольшом участке по ул. Фрунзе.

"Транспорт уже сейчас может проехать по мосту в обе стороны. Сейчас специалисты проводят мониторинг интенсивности движения автомобилей по объекту, режимов работы светофоров, уличного освещения, сооружений мостового перехода для выявления возможных недочетов и их оперативного устранения. Официальный ввод в эксплуатацию готовых участков моста запланирован в марте 2020 года", — рассказали строители объекта.

Представитель подрядчика добавил, что после выявления "прыгающих люков" было принято решение до окончательного выяснения причин заварить все установленные крышки люков, чтобы ситуация не повторилась и движение было безопасным.