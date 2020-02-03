Второй обвиняемый в похищении мужчины в с. Потуловка предстанет перед судом

Прокуратура Безенчукского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего жителя с. Потуловка по факту похищения человека п. "а, в, г" ч. 2 ст. 126 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, 24 февраля 2018 г. некий мужчина был в с. Калиновка Безенчукского района в гостях у знакомого. В этой же компании присутствовал житель Потуловки. Мужчины поссорились и подрались.

Дома мужчина из Потуловки рассказал о случившемся сыновьям, и они решили отомстить обидчику. Братья нашли потерпевшего, избили, в бессознательном состоянии положили в багажник и вывезли в направлении с. Ольгино. Потерпевший пришел в сознание, воспользовавшись отсутствием похитителей, выбрался из багажника и обратился за помощью.

В 2019 г. уголовное дело одного из братьев уже рассмотрел суд, ему вынесли обвинительный приговор.