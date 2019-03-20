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Преступления Происшествия

Братья из Безенчукского района похитили мужчину, обидевшего их отца

БЕЗЕНЧУК. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Безенчукского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего жителя с. Потуловка. Его подозревают в похищении человека — п. "а, в, г" ч. 2 ст. 126 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2018 г. житель Полутовки был в гостях у знакомого в с. Калиновка. Там мужчины поссорились и подрались.

Дома мужчина из Полутовки рассказал о случившемся сыновьям, которые решили отомстить за отца. Братья поехали к обидчику отца, избили его металлическими предметами, в бессознательном состоянии положили в багажник своего автомобиля и вывезли в направлении с. Ольгино.

Когда похитителей не было, мужчина пришел в сознание, выбрался из багажника, открыл замок изнутри, скрылся и обратился за помощью к местным жителям.

В отношении старшего брата утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения.

Младший из братьев — 31-летний мужчина скрылся от правоохранителей и сейчас объявлен в розыск.

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