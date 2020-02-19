16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Ставропольского района фиктивно прописал в своем доме 49 человек В Самаре за серию краж из машин задержаны два рецидивиста Два сотрудника областного ГУ МВД задержаны по подозрению во взяточничестве Замначальника УЭБ и ПК регионального ГУ МВД подозревают во взяточничестве Завхоза аграрного университета подозревают в злоупотреблениях

Преступления Происшествия

Мать убитой трехмесячной девочки обвиняют в укрывательстве преступления

ОКТЯБРЬСК. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 308
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Октябрьске арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве трехмесячной дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, тело ребенка нашли 15 февраля в пакете на улице. В связи с этим возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Позже по подозрению в убийстве задержали 34-летнего отца младенца. По версии следствия, в ночь с 7 на 8 февраля он укачивал дочь, уронил ее, а потом, чтобы она перестала плакать, ударил по голове утюгом. Предположительно, 30-летняя мать девочки предложила спрятать тело, чтобы скрыть следы преступления. После этого мужчина положил труп ребенка в пакет и вынес на улицу.

19 февраля отца девочки заключили под стражу, а в отношении матери возбудили уголовное дело по ст. 316 УК РФ ("Укрывательство преступления").

Кроме того, во время расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц профильных служб, которые должны были контролировать семью. Известно, что мать погибшей имеет еще троих детей, в отношении которых лишена родительских прав, а отец ребенка злоупотребляет спиртным.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1