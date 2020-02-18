Житель Октябрьска признался в убийстве дочери, найденной в пакете

Следствие установило причины гибели трехмесячной девочки, труп которой был обнаружен в пакете на одной из улиц в Октябрьске 15 февраля.

В рамках расследования дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), была проведена судебно-медицинская экспертиза, установившая, что смерть ребенка наступила из-за травмы в области головы.

Допрошенный же в качестве подозреваемого 34-летний отец девочки пояснил, что в ночь с 7 на 8 февраля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укачивал ребенка. В какой-то момент девочка выпала у него из рук, он поднял дочь и еще несколько раз прошелся с ней по комнате, но ребенок плакал и не успокаивался. Из-за этого подозреваемый ударил девочку по голове утюгом.

Мать ребенка в это время находилась в другой комнате и готовила для дочери еду. Скорую медицинскую помощь для ребенка никто не вызвал. Утром мать девочки обнаружила, что ребенок умер. После чего отец девочки положил тело ребенка в пакет и вынес на улицу.

"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям матери ребенка, а также должностным лицам профильных служб, которые должны осуществлять контроль за семьей. В настоящее время установлено, что мать погибшей девочки имеет троих детей, в отношении которых она лишена родительских прав, а отец ребенка злоупотребляет спиртными напитками", - сообщили в СУ СК по Самарской области.