На улице в Октябрьске обнаружили пакет с телом младенца

В субботу, 15 февраля, на одной из улиц в Октябрьске был обнаружен пакет с телом девочки, примерно в возрасте четырех месяцев, без признаков жизни, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По данному факту ведомством возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, родители погибшего ребенка задержаны, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", — уточнили в СУ СК.