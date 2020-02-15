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Преступления Происшествия

На улице в Октябрьске обнаружили пакет с телом младенца

ОКТЯБРЬСК. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 февраля, на одной из улиц в Октябрьске был обнаружен пакет с телом девочки, примерно в возрасте четырех месяцев, без признаков жизни, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По данному факту ведомством возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, родители погибшего ребенка задержаны, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", — уточнили в СУ СК.

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