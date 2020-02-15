На улице в Октябрьске обнаружили пакет с телом младенца

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В субботу, 15 февраля, на одной из улиц в Октябрьске был обнаружен пакет с телом девочки, примерно в возрасте четырех месяцев, без признаков жизни, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.