У матери погибшего младенца из Октябрьска уже забрали троих детей

Органы опеки прежде уже забрали троих детей у матери погибшего четырехмесячного младенца, найденного в Октябрьске, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, 15 февраля на стихийной свалке под Мартышкиным спуском в Октябрьске правоохранители обнаружили пакет с телом девочки, примерно в возрасте четырех месяцев. По данному факту СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Родители погибшего ребенка задержаны.

Как рассказал "КП-Самара" знакомый подозреваемой Натальи, она выросла с мамой и тетей. Отец рано бросил семью. В школьные годы она ушла из дома, через год привезла дочь Карину, той сейчас 15. Отдала матери и опять уехала. Такая же ситуация была и со вторым ребенком - 11 лет назад у Натальи родился сын Миша. С третьим чадом девушка осталась у матери сама.

"Она в Сызрани жила, но что-то не сложилось. Приехала с дочкой девять лет назад, так и жили. Тетка умерла, потом мама ее заболела и тоже умерла", - поведал собеседник издания.

По словам соседей, без слез на детей Натальи было взглянуть трудно. Полуголые бегали по улице, кто конфет даст, кто одежду. Но они от подачек, как правило, отказывались.

"Семь лет назад в соседнем доме случилось ЧП. Мать зарезала двухлетнего сына. Понаехали органы опеки, выяснять все, а тут еще трое раздетых бегают, - вспоминает мужчина. - И через пару недель всех троих забрали".

Наталья хотела исправить ситуацию. Устроилась в Сызрани на завод, намеревалась вернуть детей, стала немного общаться с жильцами соседних домов, которых раньше избегала. Затем сошлась с соседом. Мужчина выпивал, но Наталью пьяной не видели. Вскоре женщина забеременела. По словам соседей, своих детей она любила, но не знала, как с ними обращаться. Все думали, что новорожденную девочку тоже заберут органы опеки, но ребенка оставили паре.

"Все тут почти уверены, что девочка сама умерла. Раньше так и тетка умерла у них: простыла, легла - и все. Они не признавали ни людей, ни больниц: кругом враги, - считает источник издания. - Там в доме полов почти нет. Мусор весь там, газа нет, воды нет, печку топили хорошо, если раз в неделю. Дети в туалет ходили, где хотели, не было нормального. В этой семье у малышки не было шансов".

Пока точно неизвестно, из-за чего скончался грудничок. Причины станут известны после судебно-медицинской экспертизы.

Непутевых родителей нашли быстро. Они находились в своем доме на ул. Шишулина - метрах в 100 от оврага, где был обнаружен труп. Сейчас следователи продолжают расследование.