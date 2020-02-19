Дан старт сбору подписей за присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести"

В среду, 19 февраля, делегация Совета Федерации, сенаторов и депутатов Госдумы вместе с губернатором Дмитрием Азаровым посетила Самарский академический театр оперы и балета, где им презентовали патриотический проект "Внутри истории", стартующий в регионе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2020-й год "Годом памяти и славы". На территории региона пройдут сотни различных мероприятий, посвященных памяти участников Великой Отечественной.

Проект "Внутри истории" позволит жителям региона подробнее узнать роль Куйбышева - запасной столицы страны - в общей Победе. Его особенностью является использование современных технологий виртуальной реальности. С их помощью участники смогут погрузиться в события Великой Отечественной войны и увидеть их глазами летчика легендарного штурмовика Ил-2, который во время войны производился в Куйбышеве.

Инициатива по созданию такого проекта, принадлежащая активной творческой молодежи региона, нашла поддержку со стороны губернатора Дмитрия Азарова и правительства области.

23 февраля проект будет представлен в Сызрани. Там он пробудет до 29 февраля, после чего отправится в другие города и района области. До конца года в нем примут участие все 37 муниципальных образований Самарской области. Сопровождать проект будет культурная, социальная и деловая программа.

Параллельно с его презентацией в муниципальных образованиях пройдут концерты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Для школьников проведут уроки Мужества и исторические квесты, а молодые люди встретятся с Героями России и Героями Советского Союза. Также планируется большая добровольческая программа. Волонтеры окажут адресную помощь ветеранам, проведут благоустройство мест захоронений участников ВОВ.

Ключевое событие проекта - посещение зала виртуальной реальности, с прохождением VR-квест-игры, которая позволит погрузиться в события Великой Отечественной войны и узнать о подвиге пилота штурмовика Ил-2. Кроме того, участники проекта смогут посетить тематическую выставку о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и работе куйбышевцев в тылу. Большинство экспонатов были собраны силами поискового движения Самарской области.

Дмитрий Азаров рассказал заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку, что в Самаре планируется открытие музея Безымянки, где в годы войны собирали самолеты Ил-2. И в этом музее обязательно будет размещаться проект "Внутри истории". Андрей Турчак попросил передать комплект с устройством для своих коллег в Москве.

После презентации проекта Андрей Турчак и Дмитрий Азаров обсудили с молодежью региона и ветеранами Великой Отечественной подготовку Самарской области к празднованию 75-летия Победы.

Одной из центральных тем сегодняшней встречи стала инициатива о присвоении Самаре звания "Город трудовой доблести". Напомним, в декабре 2019 года президент страны Владимир Путин внес в Государственную думу РФ соответствующий законопроект. По мнению главы государства, это необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий в победу над нацизмом.

Губернатор уже дал поручение о подготовке научно-исторического обоснования вклада Куйбышева в Великую Победу, так как на федеральном уровне решение будет приниматься с учетом этих сведений. При этом глава региона отметил, что свое веское слово по этому вопросу должны сказать ветеранские организации, общественность, молодежь, трудовые коллективы, экспертно-научное сообщество, институты гражданского общества, все граждане Самарской области.

"Я уверен, что жители Самарской области поддерживают эту инициативу президента, - отметил Андрей Турчак. - Я нисколько не сомневаюсь, что Самара достойна этого высокого звания. И она должна его получить в числе первых награжденных к 75-летию Победы. Мы с вами должны для этого активно поработать с нашими ветеранскими организациями, с советами ветеранов. Все в эту работу должны быть включены. Безусловно, мы эту инициативу поддерживаем и сделаем все для того, чтобы это высокое звание городу Самаре было присвоено".

Андрей Турчак рассказал, что партия "Единая Россия" выступила с инициативой - организовать в рамках работы оргкомитета "Победа" сбор подписей за присвоения Самаре почетного статуса. Первые подписи за это важное решение сегодня поставили Андрей Турчак, Дмитрий Азаров и Герой Советского Союза Владимир Чудайкин.

"Победа ковалась буквально в каждом городе, в каждом селе нашей великой страны. Но у города Куйбышева действительно особая роль в этой Победе. Здесь ковалось оружие Победы, была запасная столица страны, - заметил губернатор, обращаясь к вице-спикеру верхней палаты парламента. - Андрей Анатольевич, хочу искренне поблагодарить вас за поддержку, она может иметь решающее значение в этом вопросе".

Свои подписи за присвоение Самаре высокого звания также поставили Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самарской области и Самары Максим Оводенко, Герой Социалистического Труда Федор Жмакин.

В завершение встречи губернатор и заместитель председателя Совета Федерации вручили ветеранам почетные награды, посвященные юбилею Победы, а те в ответ вручили Андрею Турчаку памятную модель самолета Ил-2.