В Самаре алиментщицу отправили на обязательные работы

Жительницу Красноармейского района Самарской области отправили на обязательные работы за неуплату алиментов трем своим детям, находящимся на попечении у государства, сообщает УФССП по Самарской области. Ее долг перед детьми составил 12 тыс. рублей.

В связи с тем, что самостоятельно женщина на прием к судебному приставу-исполнителю не являлась, в рамках исполнительного производства было вынесено постановление о приводе гражданки в отдел судебных приставов Красноармейского района. Здесь в отношении должницы судебным приставом был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

После рассмотрения данного протокола в суде, мировым судьей должнице было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Их ей предстоит провести за общественно-полезными работами.

В случае, если должница продолжит уклоняться от исполнения своих обязательств, ее может ждать уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком до одного года.