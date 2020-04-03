16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обсуждают проект строительства новой очереди набережной По мнению аналитиков "Дом.ru", россияне стали реже выходить на улицу В Самаре началась санитарная обработка улиц Водоснабжение и водоотведение Самары осуществляется в штатном режиме Виктор Часовских: отмена платы за ЖКХ на время карантина приведет к кризису отрасли

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре обсуждают проект строительства новой очереди набережной

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре планируют построить пятую очередь набережной, которая протянется на 1 км от ул. Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС. Еще одна набережная протяженностью 3,8 км должна появиться на стрелке рек Волга и Самара. Такая информация была озвучена в ходе совещания по строительству набережных в Самаре и Тольятти.

В Автограде реконструируют набережную в Автозаводском районе. Проект реконструкции уже разработан и находится на госэкспертизе. На набережной проведут работы по берегоукреплению, устройству гидротехнических сооружений и благоустройству. Организуют прогулочные зоны, новые зеленые насаждения, детские и спортивные площадки. В ближайшее время планируется завершить судебный процесс по расторжению договоров с прежними арендаторами пяти земельных участков и передать их муниципалитету. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что администрации города необходимо ускорить работу в этом направлении, завершив ее к моменту окончательного утверждения проекта.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3