В Самаре обсуждают проект строительства новой очереди набережной

В Самаре планируют построить пятую очередь набережной, которая протянется на 1 км от ул. Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС. Еще одна набережная протяженностью 3,8 км должна появиться на стрелке рек Волга и Самара. Такая информация была озвучена в ходе совещания по строительству набережных в Самаре и Тольятти.

В Автограде реконструируют набережную в Автозаводском районе. Проект реконструкции уже разработан и находится на госэкспертизе. На набережной проведут работы по берегоукреплению, устройству гидротехнических сооружений и благоустройству. Организуют прогулочные зоны, новые зеленые насаждения, детские и спортивные площадки. В ближайшее время планируется завершить судебный процесс по расторжению договоров с прежними арендаторами пяти земельных участков и передать их муниципалитету. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что администрации города необходимо ускорить работу в этом направлении, завершив ее к моменту окончательного утверждения проекта.