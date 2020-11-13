В 2021 г. в Самарской области появятся новые станции быстрой зарядки электромобилей

В 2021 г. в Самарской области появятся новые зарядные станции для электромобилей. Развивает зарядную инфраструктуру в регионе филиал ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" в соответствии со Всероссийской программой ПАО "Россети".
В настоящее время в Самарской области работает девять зарядных станций для электромобилей типа Mode 3 — это зарядка переменным током повышенной мощности. Они представляют собой закрепленные на стене вандалозащищенные панели с зарядными розетками, а подключение машины осуществляется через кабель, входящий в комплектацию электромобиля.
Новые зарядные станции будут иметь тип Mode 4 — заряд осуществляется с помощью постоянного тока и занимает всего полчаса вместо 4-6 часов, как это происходит сейчас. Доступ к заправочной станции будет также с помощью специальной RFID карты.
В настоящее время определяются места установки быстрых зарядок. Сумма инвестиций составит 5,5 млн рублей.
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