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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" модернизировало систему электроснабжения производственного объекта в Самарской области

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило модернизацию системы электроснабжения блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Ерзовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления. Работы проводились с апреля на территории Кинель-Черкасского района Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Установлены новая комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА и распределительное устройство 0,4 кВ, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием. Смонтирована блочная дизельная электростанция мощностью 630 кВА третьей степени автоматизации, ее агрегаты работают в автономном режиме и не требуют постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала.

Для защиты дренажных емкостей, магистральной насосной станции и технологического оборудования были установлены четыре прожекторные мачты со светодиодными светильниками, совмещенные с молниеотводом, и четыре новых молниеотвода.

Все использованное оборудование — российского производства, произведено с учетом современных требований к энергоэффективности и рассчитано на срок эксплуатации до 35 лет.

Современная система электроснабжения, отвечающая всем нормативным требованиям, позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также поддерживать бесперебойную транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Нижневартовск — Курган — Куйбышев.

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