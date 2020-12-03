АО "Транснефть - Приволга" завершило модернизацию системы электроснабжения блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Ерзовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления. Работы проводились с апреля на территории Кинель-Черкасского района Самарской области.

Установлены новая комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА и распределительное устройство 0,4 кВ, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием. Смонтирована блочная дизельная электростанция мощностью 630 кВА третьей степени автоматизации, ее агрегаты работают в автономном режиме и не требуют постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала.

Для защиты дренажных емкостей, магистральной насосной станции и технологического оборудования были установлены четыре прожекторные мачты со светодиодными светильниками, совмещенные с молниеотводом, и четыре новых молниеотвода.

Все использованное оборудование — российского производства, произведено с учетом современных требований к энергоэффективности и рассчитано на срок эксплуатации до 35 лет.

Современная система электроснабжения, отвечающая всем нормативным требованиям, позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также поддерживать бесперебойную транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Нижневартовск — Курган — Куйбышев.