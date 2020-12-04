АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Самарской области МЧС России провело пожарно-тактическое учение (ПТУ) в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2" Самарского районного нефтепроводного управления.

Цель — отработка взаимодействия подразделений ФПС по Самарской области МЧС России с персоналом НПС "Самара-2", повышение готовности сил и средств пожарной охраны и АО "Транснефть - Приволга" к ликвидации возможного пожара.

Согласно легенде в результате нарушения технологического процесса по откачке нефти из резервуара объемом 50 тыс. куб. м произошло заклинивание плавающей крыши. При трении возникло условное воспламенение паров нефти с последующим взрывом.

После получения сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место "возгорания" оперативно прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны — личный состав ФГБУ "8 отряд ФПС ГПС по Самарской области", добровольная пожарная дружина предприятия, представители службы безопасности и медицинский персонал.

Первоначально тушение "пожара" осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены. После условного выхода системы орошения из строя была произведена передислокация сил и средств, тушение продолжилось комбинированным способом с одновременным охлаждением соседнего резервуара. Условное возгорание было ликвидировано в нормативные сроки.

Участие в мероприятии приняли 24 человека, использовалось 8 единиц техники. Были соблюдены санитарные требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Участники применяли средства индивидуальной защиты и обеспечивали соблюдение норм социального дистанцирования.

По итогам учения была дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений. Персонал пожарных служб показал слаженность действий и обеспечил тушение условного пожара в нормативные сроки. Программа пожарно-тактического учения была выполнена успешно в полном объеме.

Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Поддержание высокого уровня готовности специалистов предприятия, в том числе личного состава договорных подразделений, а также членов добровольных пожарных дружин, является одной из приоритетных задач в реализации политики промышленной безопасности на объектах АО "Транснефть - Приволга".