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Общество

Самарец выиграл в лотерею около 7,5 млн рублей

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарец Павел Коновалов поставил на число 13 и выиграл 7,45 млн рублей в лотерею, сообщает пресс-служба распространителя всероссийских государственных лотерей "Столото".

Около года назад Павел Коновалов установил мобильное приложение "Столото". С тех пор он периодически участвует в разных лотереях. На очередной тираж он приобрел три билета с числом 13 - датой своего рождения. Спустя несколько минут после покупки он стал обладателем суперприза в размере 7458353 рубля.

"Когда увидел сумму, получил прилив адреналина. Убедился, что я везучий человек. Эмоции от выигрыша сложно с чем-то сравнить. Это совершенно новые ощущения. Новостью поделился с женой. Она была в приятном шоке", - рассказывает участник.

Призовые средства мужчина планирует грамотно инвестировать, чтобы приумножить капитал. Возможно, часть потратит на покупку акций, а остаток будет расходовать по мере необходимости. Самарец рассказал, что любит путешествовать по Азии, особенно по Таиланду, и выделит сумму от суперприза на поездку с супругой.

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