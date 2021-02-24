Спасение подростков, помощь слепым и охрана картин: в компании "Открытый код" рассказали о своих проектах

Самарская IT-компании "Открытый код" выстраивает свой бизнес на инновациях. 20-летний опыт ее работы доказывает: практическое использование последних достижений науки и технологий может приносить реальный доход. Расспросили Дениса Козлова, руководителя департамента PHP-технологий компании "Отрытый код" — подразделения, которое непосредственно разрабатывает IT-решения для самых разных организаций, — над какими проектами работает компания и как они завязаны на науку. К разговору подключились и его коллеги.

— Денис Владимирович, как пандемия повлияла на работу вашей компании и на рынок IT-разработок в целом?

— До пандемии все наши сотрудники работали в офисе, правда, в довольно свободном режиме. Например, есть сотрудники, которые приезжают на работу к 6 утра, а есть такие, кто начинает в 11.

В первую волну вируса COVID-19, когда всем предписывалось сидеть по домам, нашим специалистам по техподдержке — наряду с работниками непрерывных производств — даже выписывались спецпропуска, чтобы они могли экстренно прибыть к заказчикам. Сейчас мы поняли, что удаленная работа не менее эффективна, чем офисная. Поэтому ряд сотрудников нашего департамента продолжают находиться на удаленке и приезжают в офис лишь по мере производственной необходимости.

В период пандемии у нас появились специализированные цифровые решения. Например, те, которые направлены на обеспечение работы областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, усилилась цифровизация многих сфер социально-экономической деятельности, что привело к росту числа наших заказчиков.

— Как думаете, по окончании пандемии ваши сотрудники вернутся в офис или предпочтут продолжить работу из дома?

— Трудно сейчас сказать. Во многом это зависит от позиции руководства "Открытого кода". Но для многих работать из дома оказалось удобнее, тем более что такой режим практически не меняет принятый в нашей компании технологический процесс.

— Нынешний год объявлен Годом науки и технологий. Вы уже определились с участием в этом всероссийском мероприятии?

— Разрабатывая прикладные программные продукты, мы постоянно живем в процессе освоения новых достижений науки и технологий. Это принцип развития нашего бизнеса. Более того, ряд наших разработок, связанных, в частности, с использованием искусственного интеллекта, имеет достаточно высокую научную ценность. Во всяком случае у каждого из наших крупных проектов есть научный руководитель.

— Приведете пару примеров.

— Назову интеллектуальную систему выявления депрессивного и суицидального состояния у подростков, основанную на семантическом анализе социальных сетей. С ее помощью за полгода были фактически спасены жизни 15 детей. Эта система представлялась нами на заседании Совета по развитию цифровой экономики Совета Федерации и получила одобрение его участников. "Открытый код" показывал свои решения на Международной научно-практической конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

Еще одну нашу разработку — систему обнаружения девиантного поведения посетителей музеев — мы в прошлом году демонстрировали рабочей группе Госсовета РФ по направлению "Культура", которой руководит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В основе всех этих продуктов лежат соответствующие научные разработки, а мы, используя наши технологии, доводим их до успешного практического использования.

— Какие новации в интерфейсе с пользователем предлагает сегодня ваша компания? Доводилось ли вам разрабатывать человеко-машинные системы принятия решений?

— Характерный пример на эту тему — комплекс алгоритмов и программ для анализа правильности ручных операций с помощью компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Этот комплекс весьма актуален, в частности, для предприятия "Самараавтожгут", где работают люди с ослабленным зрением. Видеокамера отслеживает движения их рук при укладке проводов, и на основе полученной таким образом информации контролируется выполнение этих операций.

— Кроме комплекса, установленного на предприятии "Самараавтожгут", у нас есть разработка для контроля правильности сборки турбокомпрессоров на КамАЗе, — к разговору подключился руководитель департамента DotNet компании "Открытый код" Юрий Резников. — Она основана на нейросети глубокого обучения и используется прямо на рабочем месте сборщика: для нее не требуется специального оборудования — достаточно обычной web-камеры.

Юрий Резников

Мы исходим из того, что если последовательность операций некого технологического процесса верна, то и его результат будет корректным. Этот же подход мы применяем к другим проектам "Открытого кода", связанным с контролем массовой промышленной продукции. При этом все алгоритмы и реализующие их программы созданы специалистами нашей компании.

Мы также создали систему, которая, используя обычные видеокамеры, следит за поведением посетителей музейной экспозиции. Они не должны пересекать определенные виртуальные линии, слишком приближаясь к выставленным экспонатам. В этом случае мы также не устанавливаем специальное оборудование (это противоречило бы условиям хранения объектов культурного наследия), а используем те камеры, которые уже есть в выставочном зале. Камеры бывают старые, аналоговые, но в этом и уникальность нашей системы, что мы работаем с любым оборудованием. Чтобы преодолеть такого рода ограничения, мы модифицируем наши алгоритмы.

Сейчас подобные системы проходят тестирование в ряде залов Эрмитажа, а в Самарском художественном музее они были апробированы при экспонировании картины "Черный квадрат" Казимира Малевича. Из-за особенностей созданной для этого выгородки изображение с музейных видеокамер искажалось помехами (в частности, бликами), так что нам пришлось решать нетривиальную задачу фильтрации этих помех, чтобы избежать ложных срабатываний контролирующей аппаратуры.

— Чем ваша компания отличается от других участников самарского рынка IT-разработок? — спрашиваю Дениса Козлова.

— Согласно принятой в "Открытом коде" стратегии, мы разрабатываем цифровые платформы — программный продукт, на базе которого можно проще и быстрее создавать другие — схожие по своему функционалу — прикладные программы.

К примеру, приложения "Яндекс.Такси" и Uber реализованы на единой платформе, которая может легко адаптироваться под конкретного заказчика. Такая технология позволяет сократить сроки разработки программных продуктов.

Выигрыш состоит еще и в том, что, обладая лицензией на определенную платформу, гораздо проще зарегистрировать (лицензировать) те программы, которые создаются на базе этой платформы.

— В этом и состоит ваше конкурентное преимущество?

— Я думаю, что при выборе производителя программного продукта нужно опираться на более понятные факторы, главным из которых является репутация компании — ее опыт работы, перечень ее заказчиков и их отзывы. Важно также учитывать приоритеты IT-компании: для кого-то важнее интересы конечного пользователя, а для кого-то размер прибыли.

— Какая научная работа ведется непосредственно у вас в компании?

— Практически каждый проект "Открытого кода" содержит научно-исследовательский компонент: в самом начале работы мы выдвигаем некую гипотезу, а затем доказываем ее путем создания нового программного продукта. В этом нам помогает налаженное сотрудничество с ведущими научными организациями страны, в числе которых Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Так, в рамках партнерства с ИТМО "Открытый код" ведет двухгодичную магистратуру, предоставляя для этого свою технико-технологическую и кадровую базу. Будущие магистры участвуют в наших разработках, а лучших из них мы приглашаем к себе на работу.

— Как формируется кадровый состав вашей компании?

— Кроме магистров с дипломами ИТМО, это выпускники профильных самарских — и не только самарских — вузов. Есть трудовая миграция из соседних областей в поисках интересной и перспективной работы с высокой зарплатой. С этой точки зрения, наш регион для амбициозных молодых IT-специалистов весьма привлекателен. Ну, и традиционный хантинг, разумеется, никто не отменял, как и во всем IT-бизнесе.

— Какое значение вы придаете профильному высшему образованию?

— Мы приветствуем его, но не считаем обязательным. Если человек освоил программирование самостоятельно, изучил азы профессии и приобрел достаточно высокую квалификацию, наличие или отсутствие диплома не является определяющим фактором для его трудоустройства в нашей компании.

Другое дело, что с выпускниками таких вузов, как СамГТУ или Самарский университет, гораздо проще взаимодействовать, им легче входить в нашу команду, поскольку у них уже сформирован некий набор базовых знаний, умений и навыков. Впрочем, все они нуждаются в постоянном тренинге: сегодня средства программирования совершенствуются и обновляются достаточно быстро, и за этим процессом нужно успевать. Тут нужна практика, практика и практика.

А если понимать, как строятся процессы создания программных продуктов, выучить новый язык программирования не так сложно. Это как при изучении иностранных языков: если владеть одним из них, овладеть другим гораздо проще.

— Помимо повышения квалификации сотрудников компании, мы создаем наукоемкие образовательные проекты в коллаборации с ведущими профильными вузами, — добавляет руководитель учебного центра компании Ирина Кифоренко. — Ранее на эту тему мы сотрудничали с СамГТУ и СГЭУ, а несколько лет назад сфокусировались на совместной с ИТМО программе подготовки магистров. "Открытый код" является комплексной корпоративной лабораторией этого вуза: лекционные курсы читают онлайн преподаватели ИТМО, а в проведении практических занятий участвуют сотрудники "Отрытого кода".

Ирина Кифоренко

Магистранты пишут свои выпускные работы по тем проектам, в которых они были заняты, работая в нашей компании. По завершении обучения они получают диплом ИТМО.

Замечу еще, что это — одно из лучших в стране — учебное заведение предоставляет нам ежегодно 25 бюджетных мест, обеспеченных хорошей стипендией. Набор ведем мы сами, и надо сказать, что за право обучения в магистратуре идет достаточно серьезная конкуренция. Претендентами на эти места являются как сотрудники "Открытого кода", так и все желающие. Другое дело, что тех, кто зачислен в магистратуру, мы стараемся привлечь на работу в нашу компанию.

С 2014 г. мы ведем еще один образовательный проект — "Социальный лифт", который ориентирован на школьников и предусматривает ознакомительные экскурсии по нашей компании и регулярные мастер-классы. В этом проекте активно участвуют ученики профильных самарских лицеев.

Для более широкой аудитории мы создали портал дистанционного обучения с несколькими курсами, которые ориентированы на представителей малого и среднего бизнеса и включены Минэкономразвития РФ в госпрограмму "Мой бизнес".