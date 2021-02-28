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ЖКХ и благоустройство Общество

ГЖИ контролирует уборку снега и наледи в Самаре во время "воскресника"

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению Губернатора Самарской области управляющие организации в усиленном режиме ведут работы по уборке снега и наледи на придомовых территориях. Расчистку контролируют инспекторы ГЖИ, которые в день выезжают более, чем на 100 адресов по всему региону.

Фото: Предоставлено пресс-службой губернатора СО

Контроль уборки территорий не прекращается и в выходные дни. В Самаре работает весь инспекторский состав.

Очищаться должны кровли жилых домов, отмостки, входные группы и дворовые проезды. Все нарушения фиксируются, а в отношении нарушителей принимаются меры административного характера.

 

 

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