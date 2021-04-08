16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самаратранснефть-Терминал" планирует достроить НПЗ во втором полугодии "Транснефть — Приволга" завершает ликвидацию последствий выхода нефти на нефтепроводе в Саратовской области Долги генподрядчика Николаевского НПЗ хотят взыскать с "Абсолют Банка" АО "Самаранефтегаз" увеличило число участков добычи углеводородов Юбилейная 50-миллионная тонна нефти получена на одном из месторождений АО "Самаранефтегаз"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" обеспечивает сохранность объектов культурного наследия при проведении строительных работ

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" обеспечивает сохранность объектов культурного наследия на территории будущего строительства базы флота и причальной инфраструктуры в Саратовской области.

Расчистка золотоордынского керамического горна XIII-XIV вв Расчистка золотоордынского керамического горна XIII-XIV вв

В преддверии начала строительных работ на правом берегу р. Волги в Красноармейском районе предприятие организовало проведение археологических раскопок.

Археологические работы выполнялись сотрудниками ГАУК "Научно-производственного центра по историко-культурному наследию Саратовской области" в соответствии с требованиями законодательства РФ. Цель исследований — поиск предметов историко-культурного наследия и обеспечение их сохранности. Площадь исследования составила 1254 кв м. В конце минувшего года вблизи зоны предстоящего строительства были выявлены остатки древних поселений.

Значительная часть находок относится к временам Российской Империи (XVIII–XX века). Это медные монеты, медные, бронзовые и костяные пуговицы, нательные кресты, посуда, скобяные изделия, рыболовные крючки.

Кроме того, обнаружены остатки гончарной посуды периода Золотой Орды (XIII–XIV века), а также единичные фрагменты "сетчатой" лепной керамики периода Городецкой культуры раннего железного века (VII в. до н. э. — II–V в. н. э.)

Также найдены фрагменты лепной керамики периода позднего энеолита (рубеж IV–III тыс. до н. э.). Внешняя ее поверхность покрыта зубчатым штампом. Здесь же обнаружено кварцитовое орудие.

Археологические работы проводились на основании выданных Министерством культуры РФ разрешений — открытых листов. В настоящее время завершается опись находок, далее они будут переданы на постоянное хранение в Саратовский областной музей краеведения.

Строительство причальной инфраструктуры планируется для обслуживания судов- бонопостановщиков и нефтесборщика, используемых для обеспечения безопасности судоходства и защиты окружающей среды на подводных переходах магистральных нефтепроводов Куйбышев — Лисичанск и Куйбышев — Тихорецк через р. Волгу.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2