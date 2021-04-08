АО "Транснефть - Приволга" обеспечивает сохранность объектов культурного наследия на территории будущего строительства базы флота и причальной инфраструктуры в Саратовской области.

В преддверии начала строительных работ на правом берегу р. Волги в Красноармейском районе предприятие организовало проведение археологических раскопок.

Археологические работы выполнялись сотрудниками ГАУК "Научно-производственного центра по историко-культурному наследию Саратовской области" в соответствии с требованиями законодательства РФ. Цель исследований — поиск предметов историко-культурного наследия и обеспечение их сохранности. Площадь исследования составила 1254 кв м. В конце минувшего года вблизи зоны предстоящего строительства были выявлены остатки древних поселений.

Значительная часть находок относится к временам Российской Империи (XVIII–XX века). Это медные монеты, медные, бронзовые и костяные пуговицы, нательные кресты, посуда, скобяные изделия, рыболовные крючки.

Кроме того, обнаружены остатки гончарной посуды периода Золотой Орды (XIII–XIV века), а также единичные фрагменты "сетчатой" лепной керамики периода Городецкой культуры раннего железного века (VII в. до н. э. — II–V в. н. э.)

Также найдены фрагменты лепной керамики периода позднего энеолита (рубеж IV–III тыс. до н. э.). Внешняя ее поверхность покрыта зубчатым штампом. Здесь же обнаружено кварцитовое орудие.

Археологические работы проводились на основании выданных Министерством культуры РФ разрешений — открытых листов. В настоящее время завершается опись находок, далее они будут переданы на постоянное хранение в Саратовский областной музей краеведения.

Строительство причальной инфраструктуры планируется для обслуживания судов- бонопостановщиков и нефтесборщика, используемых для обеспечения безопасности судоходства и защиты окружающей среды на подводных переходах магистральных нефтепроводов Куйбышев — Лисичанск и Куйбышев — Тихорецк через р. Волгу.