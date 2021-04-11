Самарские улицы оснастили стендами с информацией о сроках дорожного ремонта

На самарских улицах, которые отремонтируют в 2021 г., появились информационные стенды с данными о сроках проведения работ и контактами ответственных за участок. Вся информация – в открытом доступе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" является одним из важнейших, он призван привести в нормативное состояние дороги, а также развить дорожную сеть 84 российских субъектов. Самарская область не стала исключением, в областном центре уже появились стенды, информирующие граждан о сроках проведения работ по ремонту, а также о границах участка улично-дорожной сети, который запланировано привести в порядок в рамках нацпроекта.

Комплексный ремонт (обновление дорожного полотна, замена бортовых и тротуарных камней, ремонт тротуаров, замена люков инженерных коммуникаций) в 2021 году будет проведен на следующих объектах:

проспект Кирова от Заводского шоссе до ул. Победы (включая Кировский путепровод);

улица Луначарского от Ново — Садовой до Автобусного проезда;

проспект Масленникова на участке от д.№ 149 по ул. Ново — Садовой до д.№ 15 по проспекту Масленникова.

Комплексный ремонт по переходящим с 2020 года двухлетним контрактам на общей протяженности 5.5 км будет продолжен:

по ул. Арцыбушевской от ул. Полевой до пер. Тургенева;

по ул. Ленинской — от дома № 1 по ул. Ленинской до ул. Полевой.

Здесь продолжат ремонт дорожного покрытия проезжей части, тротуаров и других элементов обустройства.

Ремонт "большими" картами свыше 100 погонных метров будет проведен на 25 участках автомобильных дорог, общей протяженностью свыше 38 км. Здесь и Южное шоссе на участке от ул. Уральской до моста Южный, ул. Аэродромная, Партизанская, Самарская (от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской), ул. Гагарина от ул. 22 Партсъезда до ул. Промышленности и др.

Важнейшая транспортная артерия, Ракитовское шоссе, также включена в план ремонта. Согласно стандартам нацпроекта самарские улицы уже оснащены стендами, с их помощью горожане могут получить более полную информацию о сроках проведения запланированных на участке мероприятиях, а также задать свои вопросы непосредственно ответственному за участок.