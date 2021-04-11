Самарские улицы оснастили стендами с информацией о сроках дорожного ремонта

На самарских улицах, которые отремонтируют в 2021 г., появились информационные стенды с данными о сроках проведения работ и контактами ответственных за участок. Вся информация – в открытом доступе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Нацпроект "Безопасные качественные дороги" является одним из важнейших, он призван привести в нормативное состояние дороги, а также развить дорожную сеть 84 российских субъектов. Самарская область не стала исключением, в областном центре уже появились стенды, информирующие граждан о сроках проведения работ по ремонту, а также о границах участка улично-дорожной сети, который запланировано привести в порядок в рамках нацпроекта.
Комплексный ремонт (обновление дорожного полотна, замена бортовых и тротуарных камней, ремонт тротуаров, замена люков инженерных коммуникаций) в 2021 году будет проведен на следующих объектах:
- проспект Кирова от Заводского шоссе до ул. Победы (включая Кировский путепровод);
- улица Луначарского от Ново — Садовой до Автобусного проезда;
- проспект Масленникова на участке от д.№ 149 по ул. Ново — Садовой до д.№ 15 по проспекту Масленникова.
Комплексный ремонт по переходящим с 2020 года двухлетним контрактам на общей протяженности 5.5 км будет продолжен:
- по ул. Арцыбушевской от ул. Полевой до пер. Тургенева;
- по ул. Ленинской — от дома № 1 по ул. Ленинской до ул. Полевой.
Здесь продолжат ремонт дорожного покрытия проезжей части, тротуаров и других элементов обустройства.
Ремонт "большими" картами свыше 100 погонных метров будет проведен на 25 участках автомобильных дорог, общей протяженностью свыше 38 км. Здесь и Южное шоссе на участке от ул. Уральской до моста Южный, ул. Аэродромная, Партизанская, Самарская (от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской), ул. Гагарина от ул. 22 Партсъезда до ул. Промышленности и др.
Важнейшая транспортная артерия, Ракитовское шоссе, также включена в план ремонта. Согласно стандартам нацпроекта самарские улицы уже оснащены стендами, с их помощью горожане могут получить более полную информацию о сроках проведения запланированных на участке мероприятиях, а также задать свои вопросы непосредственно ответственному за участок.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.