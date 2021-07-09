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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" выпустила в первом полугодии 24 тыс. единиц продукции

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" подвела итоги производственной деятельности за первое полугодие 2021 года. Было выпущено 24 тыс. единиц специализированной продукции для нефтепроводной отрасли на сумму почти 254 млн руб. Производственные планы полугодия выполнены в полном объеме.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Продукция ЦБПО сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями являются дочерние организации ПАО "Транснефть". Всего номенклатура включает 177 единиц и продолжает расширяться. Среди выпускаемой продукции и оборудования — машина для безогневой резки труб "Волжанка" в пяти модификациях, сборно-разборный трубопровод, боновые заграждения постоянной плавучести, приспособления для перекрытия патрубков типа "Пакер", ледорезные установки, приспособления для установки и извлечения пробок вантузов, а также специализированные детали и оборудование, применяемые для ремонта, реконструкции и строительства трубопроводов.

В текущем году сотрудники ЦБПО осваивают производство шести новых видов продукции. В частности, выпущены опытные образцы подставок для сборно-разборных трубопроводов, наконечник для откачки нефти и нефтепродуктов с нижней образующей трубопроводов при помощи автомобиля, кожух утепления системы подслойного пожаротушения резервуара.

Во втором полугодии по заявкам дочерних обществ ПАО "Транснефть" начнется выпуск сверлильного пневматического устройства — СПИН. Производство данного устройства было освоено в прошлом году. Оборудование предназначено для дистанционного выполнения технологических отверстий диаметром 12 мм. Сверление таких отверстий необходимо для измерения уровня нефти и избыточного давления в трубопроводе. Применение СПИН позволяет выполнять данную операцию на трубопроводе в период ремонтных работ без присутствия человека в зоне потенциального риска.

Кроме того, ЦБПО производит ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенной продукции: за шесть месяцев отремонтирована 141 единица оборудования.

Большое внимание уделяется увеличению доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). За отчетный период с данной категорией заключено 58% всех договоров на поставку сырья. Это способствует улучшению конкурентной составляющей системы закупок и позволяет участвовать в торгах не только комплексным поставщикам, но и производителям. За первое полугодие увеличился процент участия в торгах предприятий Самарской области, сотрудничество с которыми благоприятно сказывается на развитие малого и среднего предпринимательства региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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