Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" подвела итоги производственной деятельности за первое полугодие 2021 года. Было выпущено 24 тыс. единиц специализированной продукции для нефтепроводной отрасли на сумму почти 254 млн руб. Производственные планы полугодия выполнены в полном объеме.

Продукция ЦБПО сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями являются дочерние организации ПАО "Транснефть". Всего номенклатура включает 177 единиц и продолжает расширяться. Среди выпускаемой продукции и оборудования — машина для безогневой резки труб "Волжанка" в пяти модификациях, сборно-разборный трубопровод, боновые заграждения постоянной плавучести, приспособления для перекрытия патрубков типа "Пакер", ледорезные установки, приспособления для установки и извлечения пробок вантузов, а также специализированные детали и оборудование, применяемые для ремонта, реконструкции и строительства трубопроводов.

В текущем году сотрудники ЦБПО осваивают производство шести новых видов продукции. В частности, выпущены опытные образцы подставок для сборно-разборных трубопроводов, наконечник для откачки нефти и нефтепродуктов с нижней образующей трубопроводов при помощи автомобиля, кожух утепления системы подслойного пожаротушения резервуара.

Во втором полугодии по заявкам дочерних обществ ПАО "Транснефть" начнется выпуск сверлильного пневматического устройства — СПИН. Производство данного устройства было освоено в прошлом году. Оборудование предназначено для дистанционного выполнения технологических отверстий диаметром 12 мм. Сверление таких отверстий необходимо для измерения уровня нефти и избыточного давления в трубопроводе. Применение СПИН позволяет выполнять данную операцию на трубопроводе в период ремонтных работ без присутствия человека в зоне потенциального риска.

Кроме того, ЦБПО производит ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенной продукции: за шесть месяцев отремонтирована 141 единица оборудования.

Большое внимание уделяется увеличению доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). За отчетный период с данной категорией заключено 58% всех договоров на поставку сырья. Это способствует улучшению конкурентной составляющей системы закупок и позволяет участвовать в торгах не только комплексным поставщикам, но и производителям. За первое полугодие увеличился процент участия в торгах предприятий Самарской области, сотрудничество с которыми благоприятно сказывается на развитие малого и среднего предпринимательства региона.