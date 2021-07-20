В Чапаевске задержали пьяного мужчину, оказавшегося похитителем золота

Подозреваемого в краже золотых украшений задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования в Чапаевске.

Около 12:00 на ул. Орджоникидзе полицейские заметили мужчину, который, предположительно, находился в состоянии опьянения.

Установив его личность, патрульные выяснили, что местный 56-летний житель находится в розыске по подозрению в совершении хищения чужого имущества. По предварительной версии полицейских, он украл у своей знакомой четыре золотых кольца, причинив ущерб почти на 25 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".