Пловцы-ультрамарафонцы проплывут 181 км по Волге, чтобы помочь детям с патологиями рук

Беспрецедентный заплыв вокруг Самарской Луки в открытой воде пройдет в Самаре с 18 по 22 августа.

18 августа в Самаре в акватории реки Волга уже в третий раз начнется пятидневный заплыв X-WATERS Samara на марафонскую дистанцию 100 морских миль (181 км).

Заплыв стартует с правого берега Волги с пляжа турбазы “Ладья”. Каждый день пловцам предстоит ежедневно преодолевать 30-40 км по течению Волги. Сложность маршрута и длина дистанции делают заплыв приключением на выносливость.

4 ночные остановки в палаточном лагере на заповедных островах и у подножия гор — Винновки, Переволок, Жигулевска и знаменитого Ширяево.

181 км - это много. И организаторы мероприятия X-WATERS предлагают проплыть их за 5 дней. Два варианта участия. Первый — сольный, на него уже зарегистрировалось 8 спортсменов. Второй — командная эстафета, 2 или 6 участников, их в этом году будет 7. Участники будут преодолевать дистанцию, сменяя друг друга. Пока один плывет, команда следует за ним на яле. Участники приедут со всей России.

Единственный заплыв в России, в котором, преодолев дистанцию, вы выйдете на сушу там же, где вошли в воду в первый день. В день участники будут непрерывно плыть по 6-8 часов, ночевать в палаточном лагере и с утра снова выходить на старт. Аналогов такого заплыва в России нет.