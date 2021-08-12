Пловцы-ультрамарафонцы проплывут 181 км по Волге, чтобы помочь детям с патологиями рук

Беспрецедентный заплыв вокруг Самарской Луки в открытой воде пройдет в Самаре с 18 по 22 августа.
18 августа в Самаре в акватории реки Волга уже в третий раз начнется пятидневный заплыв X-WATERS Samara на марафонскую дистанцию 100 морских миль (181 км).
Заплыв стартует с правого берега Волги с пляжа турбазы “Ладья”. Каждый день пловцам предстоит ежедневно преодолевать 30-40 км по течению Волги. Сложность маршрута и длина дистанции делают заплыв приключением на выносливость.
4 ночные остановки в палаточном лагере на заповедных островах и у подножия гор — Винновки, Переволок, Жигулевска и знаменитого Ширяево.
181 км - это много. И организаторы мероприятия X-WATERS предлагают проплыть их за 5 дней. Два варианта участия. Первый — сольный, на него уже зарегистрировалось 8 спортсменов. Второй — командная эстафета, 2 или 6 участников, их в этом году будет 7. Участники будут преодолевать дистанцию, сменяя друг друга. Пока один плывет, команда следует за ним на яле. Участники приедут со всей России.
Единственный заплыв в России, в котором, преодолев дистанцию, вы выйдете на сушу там же, где вошли в воду в первый день. В день участники будут непрерывно плыть по 6-8 часов, ночевать в палаточном лагере и с утра снова выходить на старт. Аналогов такого заплыва в России нет.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.