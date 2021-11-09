В Самарской области зафиксировано около 19,5 млн компьютерных атак на информсистемы органов власти

В Самарской области ежедневно специалисты Регионального Центра Кибербезопасности ГБУ СО "Цифровой регион" успешно предупреждают и ликвидируют последствия компьютерных атак на информационные системы и ресурсы региона. Так, за десять месяцев 2021 г. было зафиксировано более 19,436 млн компьютерных атак, из них более чем 7,7 млн имели высокий уровень критичности.

Все события были успешно проанализированы. В Самарской области ежедневно фиксируют, в среднем, до 80 тысяч событий информационной безопасности на информационные системы и ресурсы органов власти региона.

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления включено в число приоритетных целей государственной политики страны, а также входит в число первостепенных задач федерального проекта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По словам вице-губернатора Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова, защита данных, их сохранность - это сегодня одно из важнейших направлений в сфере информационной безопасности: "Сегодня одной из главных задач программы "Информационная безопасность" национального проекта "Цифровая экономика" является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам входят в число ключевых элементов Стратегии развития Самарской области, инициированной губернатором Дмитрием Азаровым", - подчеркнул Константин Пресняков.

Сотрудники регионального Центра Кибербезопасности (структурное подразделение ГБУ СО "Цифровой регион") обеспечивают мониторинг информационной безопасности в круглосуточном режиме. Региональный Центр Кибербезопасности имеет необходимые средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, для реализации функций в своей зоне ответственности.

Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз региональной информационной инфраструктуры органов власти.