В Самарской области зафиксировано около 19,5 млн компьютерных атак на информсистемы органов власти

В Самарской области ежедневно специалисты Регионального Центра Кибербезопасности ГБУ СО "Цифровой регион" успешно предупреждают и ликвидируют последствия компьютерных атак на информационные системы и ресурсы региона. Так, за десять месяцев 2021 г. было зафиксировано более 19,436 млн компьютерных атак, из них более чем 7,7 млн имели высокий уровень критичности.
Все события были успешно проанализированы. В Самарской области ежедневно фиксируют, в среднем, до 80 тысяч событий информационной безопасности на информационные системы и ресурсы органов власти региона.
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления включено в число приоритетных целей государственной политики страны, а также входит в число первостепенных задач федерального проекта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
По словам вице-губернатора Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова, защита данных, их сохранность - это сегодня одно из важнейших направлений в сфере информационной безопасности: "Сегодня одной из главных задач программы "Информационная безопасность" национального проекта "Цифровая экономика" является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам входят в число ключевых элементов Стратегии развития Самарской области, инициированной губернатором Дмитрием Азаровым", - подчеркнул Константин Пресняков.
Сотрудники регионального Центра Кибербезопасности (структурное подразделение ГБУ СО "Цифровой регион") обеспечивают мониторинг информационной безопасности в круглосуточном режиме. Региональный Центр Кибербезопасности имеет необходимые средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, для реализации функций в своей зоне ответственности.
Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз региональной информационной инфраструктуры органов власти.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!