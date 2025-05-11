Самара принимает акцию минобороны "Единство в памяти. Сила в подвиге!"

В понедельник, 12 мая, в 11:00 на железнодорожный вокзал Самары прибудет агитпоезд министерства обороны России.

С 19 апреля по 3 июля министерство обороны РФ совместно с ОАО "Российские железные дороги" проводит масштабную агитационно-пропагандистскую акцию "Единство в памяти. Сила в подвиге!", которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Году защитника Отечества, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Главная задача акции — рассказать о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил страны. Самара станет очередной остановкой агитпоезда. Жители и гости города смогут принять участие в насыщенной интерактивной программе, включающей демонстрацию трофейных образцов вооружения и военной техники.

Поезд представляет собой уникальный передвижной музей. Он состоит из восьми тематических вагонов с экспозициями, где представлены не только образцы техники времен Великой Отечественной войны — танки, гаубицы и пушки, но и современное вооружение. Среди экспонатов — рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны, из которых жители Самарской области смогут больше узнать о своих героических предках. Также в экспозиции будут представлены боевые знамена воинских частей, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В составе четыре железнодорожные платформы, на которых размещены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО. В их числе американские бронетранспортеры M113, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США.

Будет работать полевая кухня, палатка мобильного пункта отбора на военную службу по контракту. Посетители смогут увидеть образцы формы одежды военнослужащих, выставочные стенды Военно-исторического музея ЦВО Самары. Кроме того, запланирована концертная программа с участием творческих коллективов.

Вход для посетителей свободный.