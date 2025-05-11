Самара принимает акцию минобороны "Единство в памяти. Сила в подвиге!"

В понедельник, 12 мая, в 11:00 на железнодорожный вокзал Самары прибудет агитпоезд министерства обороны России.
С 19 апреля по 3 июля министерство обороны РФ совместно с ОАО "Российские железные дороги" проводит масштабную агитационно-пропагандистскую акцию "Единство в памяти. Сила в подвиге!", которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Году защитника Отечества, объявленному президентом России Владимиром Путиным.
Главная задача акции — рассказать о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил страны. Самара станет очередной остановкой агитпоезда. Жители и гости города смогут принять участие в насыщенной интерактивной программе, включающей демонстрацию трофейных образцов вооружения и военной техники.
Поезд представляет собой уникальный передвижной музей. Он состоит из восьми тематических вагонов с экспозициями, где представлены не только образцы техники времен Великой Отечественной войны — танки, гаубицы и пушки, но и современное вооружение. Среди экспонатов — рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны, из которых жители Самарской области смогут больше узнать о своих героических предках. Также в экспозиции будут представлены боевые знамена воинских частей, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В составе четыре железнодорожные платформы, на которых размещены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО. В их числе американские бронетранспортеры M113, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США.
Будет работать полевая кухня, палатка мобильного пункта отбора на военную службу по контракту. Посетители смогут увидеть образцы формы одежды военнослужащих, выставочные стенды Военно-исторического музея ЦВО Самары. Кроме того, запланирована концертная программа с участием творческих коллективов.
Вход для посетителей свободный.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???