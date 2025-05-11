В музее Алабина откроется выставка "Лето на Волге"

Во вторник, 13 мая, в Самарском областном историко- краеведческом музее имени П. В. Алабина откроется выставка "Лето на Волге" (0+) от Самарского регионального отделения ВТОО "Союз художников России".

Эта выставка — взгляд самарских художников на то, что делает самарский край уникальным: на его душу, запечатленную в пейзажах и натюрмортах, в узнаваемых изгибах Волги и в ярких красках летнего цветения.

На выставке представлено 100 живописных произведений от 40 художников.

Самарские пейзажи — это не просто городские виды, а портреты мест. Каждая работа — часть большого повествования о Самарской области, признание в любви к Самаре, которая всегда была и остается перекрестком культур, торговых путей и человеческих судеб.