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Музеи и выставки Культура

В музее Алабина откроется выставка "Лето на Волге"

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 мая, в Самарском областном историко- краеведческом музее имени П. В. Алабина откроется выставка "Лето на Волге" (0+) от Самарского регионального отделения ВТОО "Союз художников России".

Фото: Самарское региональное отделение ВТОО "Союз художников России"

Эта выставка — взгляд самарских художников на то, что делает самарский край уникальным: на его душу, запечатленную в пейзажах и натюрмортах, в узнаваемых изгибах Волги и в ярких красках летнего цветения.

На выставке представлено 100 живописных произведений от 40 художников.

Самарские пейзажи — это не просто городские виды, а портреты мест. Каждая работа — часть большого повествования о Самарской области, признание в любви к Самаре, которая всегда была и остается перекрестком культур, торговых путей и человеческих судеб.

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