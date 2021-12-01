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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Устройства для "умного дома" приобретают все большую популярность

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала этого года спрос на товары для "умного дома" в сети МегаФон Ритейл вырос на 34% в натуральном выражении и 41% в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Фото: shutterstock.com

Существенное влияние на популярность устройств для "умного дома" оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удаленно, а также в мае и октябре — в период нерабочих дней.

"По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для "умного дома" до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для "умного дома" еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста", — комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления "умным домом" был смартфон, то сейчас таким связующим звеном все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж — 62%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую вырос на 44%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт (22,5%) и JBL Link Portable (21%). Продажи всех моделей колонок выросли на 38% в штуках и 47% в деньгах.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4%. Продажи этих устройств выросли в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учета электричества, у которых доля составила 6,4%. С начала этого года продажи "умных розеток" увеличились на 15% и 33% в штуках и в деньгах соответственно. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой — Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для "умного дома" выросла на 11% до 4 671 рубля. Покупатели предпочитают выбирать "умную технику" в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 75% продаж, против 25% в интернет-магазине.

В Самарской области продажи умных устройств превысили цифры прошлого года на 56% в штуках и на 87% в деньгах. При этом наиболее востребованы среди жителей региона колонки, лампы и полные комплекты "умного дома". Суммарно на эти позиции пришлось около 79% от всех продаж смарт-гаджетов. Средний чек на них за год вырос на 11%.

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