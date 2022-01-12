В новогодние каникулы в регионе четыре человека насмерть отравились угарным газом

За 10 первых дней 2022 г. в Самарской области зарегистрировано четыре случая отравления угарным газом, в которых пострадали семь человек, четверо из них — несовершеннолетние. Еще для четыре человека погибли. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СВГК.
По предварительной версии, причиной трагедий было нарушение правил безопасности пользования газом, а именно — закрытый шибер и отсутствие тяги в дымоходе.
"По каждому случаю специально созданные комиссии ведут расследования", — отметили представители компании.
А всего за новогодние праздники с 31 декабря по 9 января ЕДС Средневолжской газовой компании зарегистрировала 2 866 аварийных заявок. Так, специалисты аварийной службы выезжали на 12 пожаров, локализовали два повреждения газопроводов и устраняли последствия двух случаев самовольного монтажа газового оборудования, когда из-за перепутанных вводов вода попала во внутридомовой газопровод.
СВГК напоминает о необходимости предельной осторожности при эксплуатации газовых приборов.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.