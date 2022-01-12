В новогодние каникулы в регионе четыре человека насмерть отравились угарным газом

За 10 первых дней 2022 г. в Самарской области зарегистрировано четыре случая отравления угарным газом, в которых пострадали семь человек, четверо из них — несовершеннолетние. Еще для четыре человека погибли. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СВГК.

По предварительной версии, причиной трагедий было нарушение правил безопасности пользования газом, а именно — закрытый шибер и отсутствие тяги в дымоходе.

"По каждому случаю специально созданные комиссии ведут расследования", — отметили представители компании.

А всего за новогодние праздники с 31 декабря по 9 января ЕДС Средневолжской газовой компании зарегистрировала 2 866 аварийных заявок. Так, специалисты аварийной службы выезжали на 12 пожаров, локализовали два повреждения газопроводов и устраняли последствия двух случаев самовольного монтажа газового оборудования, когда из-за перепутанных вводов вода попала во внутридомовой газопровод.

СВГК напоминает о необходимости предельной осторожности при эксплуатации газовых приборов.