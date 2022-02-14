Жители Самарской области предпочитают комедии и триллеры мелодрамам

Жанр мелодрамы не популярен среди пользователей сервиса "МегаФон ТВ" в Самарской области. Романтичные сюжеты значительно уступают комедиям и триллерам в рейтинге сериалов и фильмов. К таким выводам пришли специалисты компании, изучив обезличенную статистику онлайн-просмотров в регионе за 2021 год.
Самарские зрители онлайн-кинотеатра в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение комедиям — на этот жанр приходится 65% от всех просмотров. На втором месте по популярности триллеры — 24%. Мелодрамы находятся только на третьей строчке с результатом около 9% просмотров. Тренд принципиально не меняется в течение года, в том числе и в феврале, накануне Дня всех влюбленных. Психологи объясняют популярность комедии и триллера тем что, в повседневной жизни люди не всегда могут реализовать свои эмоциональные потребности и делают это, просматривая смешное или страшное кино.
"Комедии смотрят для того, чтобы получить удовольствие и стимулировать выработку определенных гормонов: серотонина, окситоцина, эндорфина, дофамина — в совокупности они вызывают прилив сил, эмоциональное ощущение счастья. Очень похожие ощущения испытывают зрители при просмотре триллеров, потому что после надвигающегося напряжения обязательно возникает облегчение", — комментирует клинический психолог Антон Грицай.
По статистике самарцы смотрят сериалы в интернете в 21 раз чаще, чем полнометражные фильмы. При этом кино преимущественно выбирают на выходных, а просмотры "мыльных опер" стабильно высокие в течение недели. Вероятно, это следствие разного хронометража кинолент — выделить 40-60 минут в день на очередную серию ситкома проще, чем 2,5-3 часа на художественный фильм.
Топ сериалов среди жителей области сформировался благодаря выходам новых сезонов популярных проектов: телеповествования об интригах в высшем обществе "Содержанки", комедий "Гранд" и "Ивановы-Ивановы". В категории полнометражного кино три первые строчки занимают премьеры 2021 года — сказка "Последний богатырь: Корень зла", роуд-муви "Родные" и семейный фильм "Пара из будущего".
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