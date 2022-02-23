"Динамо Самара" снимается с чемпионата России по мини-футболу

МФК "Динамо Самара" снимается с розыгрышей "Париматч-Суперлиги" и "СпортмастерPRO-Кубка России" сезона 2021/22 в связи тяжелой финансовой ситуацией, сложившейся в клубе. С соответствующим письмом клуб обратился в Ассоциацию мини-футбола России.
Данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание бюро исполкома Ассоциации.
В оставшихся матчах "Париматч-Суперлиги" клубу "Динамо-Самара" будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5.
Напомним, что за попытку дачи взятки недавно был арестован президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов. Вместе с ним под стражу заключены сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова и бывший директор ООО "МО НТП" (имеет нефтебазу в с. Богатое) Василий Ермаков.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...