"Динамо Самара" снимается с чемпионата России по мини-футболу

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МФК "Динамо Самара" снимается с розыгрышей "Париматч-Суперлиги" и "СпортмастерPRO-Кубка России" сезона 2021/22 в связи тяжелой финансовой ситуацией, сложившейся в клубе. С соответствующим письмом клуб обратился в Ассоциацию мини-футбола России.