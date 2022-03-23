На 8-й просеке в Самаре локализовали пожар в оздоровительном центре

В среду, 23 марта, около 16:50, начался пожар в здании оздоровительного центра на ул. 8-я Просека, 37. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь был на пятом этаже и переходил на крышу. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направили 65 человек и 26 единиц техники.

В 17:19 пожар локализовали на площади 150 кв. м. В 17:33 ликвидировали открытое горение. В 18:00 пожар полностью ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет.