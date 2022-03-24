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МегаФон увеличил выручку на 10,9% в четвертом квартале 2021 года

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Ключевые результаты четвертого квартала 2021 года¹:

  • Выручка выросла на 10,9% и составила 97,1 млрд руб.
  • Абонентская база увеличилась на 5,7% до 74,4 млн.
  • Показатель OIBDA снизился на 4,5% до 34,6 млрд руб.
  • CAPEX составил 15,4 млрд руб., на 19,6% ниже, чем в четвертом квартале 2020 года.
  • Чистая прибыль выросла на 639,6% до 32,5 млрд руб.
  • Чистый долг сократился за квартал на 41,6 млрд руб. до 244,6 млрд руб.

Рост выручки

Сервисная выручка в четвертом квартале выросла на 7,4% и составила 84,0 млрд руб. Основными драйверами роста стали: мобильная передача данных — количество ее пользователей за год выросло на 5,6%, контент-услуги, в том числе группы START, а также ИКТ-проекты, М2М-услуги и аналитические сервисы с использованием больших данных. Выручка от международного роуминга росла в течение года в результате постепенного открытия границ и ослабления ограничений, связанных с пандемией.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в четвертом квартале увеличилась на 40,1% до 13,1 млрд руб. Ключевым фактором стал существенный рост активности покупателей в розничной сети, особенно в конце года, в предпраздничный период, когда наблюдался всплеск продаж, в частности, смартфонов высоких ценовых категорий.

Абонентская база

База абонентов МегаФона в России увеличилась на 5,7% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и насчитывает 74,4 млн. Рост подключений связан, в частности, с предложением актуальных условий и опций в основной линейке #Безпереплат.

Управление расходами

В четвертом квартале OIBDA составила 34,6 млрд руб., на 4,5% ниже, чем годом ранее. Рентабельность OIBDA сократилась на 5,8 п. п. до 35,7%. Основные факторы, повлиявшие на рентабельность, — увеличение продаж оборудования и аксессуаров, традиционно менее маржинальной статьи, а также рост затрат на персонал, аренду и коммунальные расходы в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы.

Компания продолжает сокращать долговую нагрузку. В четвертом квартале чистый долг снизился на 41,6 млрд руб. до 244,6 млрд руб., что соответственно уменьшило расходы на финансирование по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 639,6% до 32,5 млрд руб. Заметное влияние на показатель оказала сделка по передаче активов АО "Первая Башенная Компания" (ПБК) независимому оператору в конце 2021 года.

Лучшая мобильная сеть в России

Общее количество базовых станций компании по итогам четвертого квартала превысило 203,6 тыс. Рост в сегменте 4G/LTE составил 16,1%. CAPEX в четвертом квартале составил 15,4 млрд руб., сократившись на 19,6%. За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов.

Финансовые показатели (в млн руб., если не указано иное)

¹. На основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 12 месяцев 2021 года, прошедшей аудит АО "КПМГ". В связи с округлениями, рассчитанными вручную, финансовые и операционные показатели могут отличаться от представленных результатов. Сравнение аналогичных показателей осуществляется за одни и те же периоды в текущем и предыдущем году на ежеквартальной или ежегодной основе, если не указано иное.

Гид потребителя

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