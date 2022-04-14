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Сказка на ночь или правила воспитания: что качают современные самарские родители

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские мамы изучают литературу по детской психологии, чтобы разобраться в сложных вопросах родительства, а папы читают своим чадам книги про волшебников и приключения. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные сервиса "МегаФон Книги".

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Мамы области выбирают современные труды по психологии и воспитанию детей — на эти произведения приходится более трети от общего объема скачанных книг. Топ женских предпочтений выглядит так: "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской, "Практическая педагогика. Азбука НО" от Димы и Наташи Зицер, "Что делать, если…" также от известного детского психолога Людмилы Петрановской и "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили" Элейн Мазлиш, Адель Фабер.

Папы губернии в целом в два раза реже мам обращаются к электронным произведениям детской тематики и не проявляют особого внимания к педагогической литературе и книгам по психологии. Папы больше скачивают детскую фантастику, книги про волшебников и детские детективы. При этом все родители достаточно консервативны в выборе художественной литературы для детей, предпочитая нестареющую классику. На российские произведения приходится свыше 70% от общего числа электронных книг. В топ самых популярных вошли книги как отечественных, так и зарубежных авторов.

Самыми востребованными художественными произведениями стали "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Криминальные каникулы" Екатерины Вильмонт и "Мятная сказка" Александра Полярного.

Пик активного интереса к детской литературе у женщин приходится на 27-34 года, а мужчины подтягиваются в ряды читателей книг для детей лишь около 40. Среди всех скачанных книг за прошедший год, объем которых превысил 34 Терабайта, порядка трети приходится на аудиоверсии известных произведений.

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