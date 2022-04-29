В период майских праздников сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме

На протяжении всех майских праздничных дней сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Автоинспекторы ориентированы на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД РФ, прежде всего, нетрезвого вождения.

Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю 50-тысячным штрафом и лишением права управления на срок три года. Точно такая же ответственность установлена и за отказ от медицинского освидетельствования.

Учитывая большое количество выходных дней, автолюбители массово выезжают к местам отдыха, в пригородные зоны, многие совершают поездки в другие города и населенные пункты. В этой связи Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности, а также об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.