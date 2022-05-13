Майские праздники самарцы провели дома

Самарцы предпочли провести майские праздники в пределах губернии. При этом 12% жителей области заменили домашний отдых поездками по городам России. Самыми популярными туристическими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ульяновск и Сочи. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.
Несмотря на длительность, в весенние праздники некоторые самарцы активно путешествовали. Около половины уехавших из губернии для короткой поездки выбрали регионы по соседству: Ульяновскую, Оренбургскую, Саратовскую области и Татарстан, еще чуть более 20% отдыхающих отправились в Санкт-Петербург и Москву.
Только 5% самарцев успели посетить южные курорты, где в этом году поток сократился в целом по всей стране — Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.
Самарский регион в майские дни также попал в топ популярных внутрироссийских направлений. Область стала местом притяжения для путешественников со всей страны: от Калининграда до Камчатки. Наиболее частыми гостями стали жители Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга и Казани. Самый большой трафик туристов был зафиксирован, как ни странно, в будний день 4 мая, а наименьшее значение выпало на 10 число. Помимо столицы, для путешествий по губернии гости выбрали Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск.
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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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