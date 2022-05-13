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Майские праздники самарцы провели дома

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы предпочли провести майские праздники в пределах губернии. При этом 12% жителей области заменили домашний отдых поездками по городам России. Самыми популярными туристическими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ульяновск и Сочи. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Несмотря на длительность, в весенние праздники некоторые самарцы активно путешествовали. Около половины уехавших из губернии для короткой поездки выбрали регионы по соседству: Ульяновскую, Оренбургскую, Саратовскую области и Татарстан, еще чуть более 20% отдыхающих отправились в Санкт-Петербург и Москву.

Только 5% самарцев успели посетить южные курорты, где в этом году поток сократился в целом по всей стране — Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.

Самарский регион в майские дни также попал в топ популярных внутрироссийских направлений. Область стала местом притяжения для путешественников со всей страны: от Калининграда до Камчатки. Наиболее частыми гостями стали жители Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга и Казани. Самый большой трафик туристов был зафиксирован, как ни странно, в будний день 4 мая, а наименьшее значение выпало на 10 число. Помимо столицы, для путешествий по губернии гости выбрали Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск.

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